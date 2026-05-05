İSO Başkanı Bahçıvan nisan ayı imalat PMI'yı değerlendirdi

İSO'dan yapılan açıklamada Bahçıvan'ın, nisan ayı İSO Türkiye İmalat PMI'a ilişkin değerlendirmesine yer verildi. Bahçıvan, bu verinin nisan ayında 45,7'ye gerilemesinin, imalat sanayisinin ikinci çeyreğe kayda değer bir yavaşlamayla başladığına işaret ettiğini belirtti.

Erdal Bahçıvan, anket katılımcılarının önemli bir bölümünün zayıflamada Orta Doğu'daki çatışmaların etkisine dikkati çektiğini, tedarik zincirlerinde aksamalar ve maliyet baskılarının belirginleştiğini belirterek, "Bugün sanayi cephesindeki zayıflama ile fiyat istikrarı hedefi etrafındaki zorlukların aynı anda yaşanması, ekonomide denge kurmanın ne kadar hassas bir noktaya geldiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Enflasyonla mücadeleyi son derece önemli ve vazgeçilmez gördüklerini vurgulayan Bahçıvan, fiyat istikrarı olmadan sanayicinin uzun vadeli yatırım planı yapması, finansmana sağlıklı erişmesi ve rekabet gücünü korumasının mümkün olmadığını belirtti.

Bahçıvan, "Üretim cephesinde yaşanan yavaşlama ile maliyet baskılarının eş zamanlı seyretmesi, ekonomi politikalarının sanayiyi, istihdamı ve ihracatı koruyan tamamlayıcı adımlarla desteklenmesini zorunlu kılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonla mücadele ile üretimin korunmasının birbirinin alternatifi olmadığını, aynı programın iki tamamlayıcı ayağı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Bahçıvan, kalıcı fiyat istikrarına giden yolun, üretim kapasitesini zayıflatmadan, verimlilik, teknoloji, finansmana erişim ve öngörülebilirlik başlıklarında sanayicinin desteklenmesinden geçtiğine işaret etti.

Bahçıvan, Orta Vadeli Program'ın mevcut şartlar karşısında üretim hayatının ihtiyaçlarıyla birlikte ele alınması gerektiğini vurgulayarak şunları ifade etti:

"Orta Vadeli Program'ın temel hedefi olan dezenflasyon ve finansal istikrar yönündeki kararlılığı değerli buluyoruz. Ancak ortaya çıkan yeni koşullar, programın üretim hayatını destekleyecek tamamlayıcı adımlarla güçlendirilmesini kaçınılmaz hale getirmiştir. Bu güncellemenin, üretim paydaşlarıyla istişare içinde ve sahadaki gerçeklik dikkate alınarak yapılacağına inanıyoruz."

"3 yıldır uygulanan istikrar yaklaşımına en güçlü destek üretim kesiminden geldi"

Bahçıvan, 3 yıldır uygulanan istikrar yaklaşımına en güçlü desteğin üretim kesiminden geldiğini, sanayinin bu desteği sürdürebilmesi için zamanlamanın kritik olduğunu belirtti.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, "Sanayimizin yeniden ivme kazanabilmesi için finansmana erişimin kolaylaştırılması, maliyet baskılarının hafifletilmesi ve öngörülebilirliğin artırılması büyük önem taşıyor. Aynı zamanda teknolojik dönüşümü hızlandıracak, verimliliği yükseltecek ve yüksek katma değerli üretimi teşvik edecek yapısal adımların gecikmeden devreye alınması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçıvan, küresel ve bölgesel gelişmelerin hızla değiştiği bir dönemde Türkiye'nin üretim kapasitesinin yalnızca ekonomik açıdan değil, stratejik açıdan da kritik olduğunu vurguladı.

İSO olarak her zaman çözümün parçası olduklarını belirten Bahçıvan, "Üretimi merkeze alan, uzun vadeli kalkınma hedefleriyle uyumlu ve reel sektörü güçlendiren yeni bir politika çerçevesinin oluşturulmasını kritik görüyoruz. İSO olarak ilgili tüm paydaşlarla birlikte çalışmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Bahçıvan, şunları kaydetti: "Ekonomi yönetimimizin bu süreci hızlı ve kararlı adımlarla tamamlayacağına, dezenflasyon hedefinden sapmadan sanayimizin rekabet gücünü koruyacak destek mekanizmalarını gecikmeden devreye alacağına güvenimiz tamdır. Türkiye'nin bu coğrafyada üretimin güvenli limanı olma rolünü güçlendirmesi hem ekonomik hem de stratejik bir zorunluluktur."