İSO Türkiye İmalat PMI açıklandı

İSO Türkiye İmalat PMI anketinin Ocak 2026 dönemi sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, aralıkta 48,9 olan manşet PMI, ocakta hafif bir düşüşle 48,1 düzeyinde gerçekleşti.

Endeks, üst üste 22. ay 50 eşik değerinin altında kaldı ve imalat sektörünün genel performansında aylık bazda ılımlı bir bozulmaya işaret etti. İmalatçılar ocak ayı itibarıyla talep koşullarının zayıf seyrettiğini belirtirken bu durum yeni siparişlerde yavaşlamanın devam etmesine yol açtı. Düşüş aralık ayına göre hızlanmakla birlikte ılımlı düzeyde gerçekleşti.

SATIŞ FİYATLARI ENFLASYONU TARİHSEL ORTALAMANIN ÜZERİNDE

Yeni ihracat siparişleri de ivme kaybetti ve toplam yeni siparişlere göre daha belirgin bir daralma sergiledi. Yeni siparişlerdeki zayıflamaya bağlı olarak imalatçılar üretim hacmini de azalttı. Böylece üretimdeki daralma üst üste 22. aya ulaşırken ocaktaki düşüş aralık ayına göre daha yüksek oranda ölçüldü.

Firmalar yılın başında istihdam ve satın alma faaliyetlerinin yanı sıra girdi ve nihai ürün stoklarını da azalttı. Girdi maliyetleri ocakta keskin bir şekilde artarken enflasyon üst üste ikinci ay hızlanarak Nisan 2024'ten bu yana en yüksek düzeye çıktı. Anket katılımcıları, metaller başta olmak üzere ham madde maliyetlerinin arttığını bildirdi. Maliyetlerdeki artışın müşterilere yansıtılmasıyla nihai ürün fiyatlarında son 21 ayın en hızlı yükselişi kaydedildi. Satış fiyatları enflasyonu tarihsel ortalamasının üzerinde seyretti.

10 SEKTÖRDEN BEŞİNDE ÜRETİM HACMİ GENİŞLEDİ

Rapor, imalat sanayisi sektörleri arasında daha genele yayılan bir büyümeye işaret etti. Anket kapsamındaki sektörlerin yarısı üretimini artırırken yeni siparişlerde daha zayıf bir tablo ortaya çıktı. Diğer yandan, girdi maliyetleri enflasyonundaki genel yükselişe bağlı olarak tüm sektörlerin nihai ürün fiyatlarında artış gerçekleşti.

Rapor kapsamındaki 10 sektörden 5'inde üretim hacmi genişlerken üretim artışı sağlayan sektörler Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek sayıya ulaştı. En güçlü büyüme "kimyasal, plastik ve kauçuk" sektöründe kaydedildi. Bu sektörde üretim bir yıllık aranın ardından toparlandı ve Ekim 2020'den bu yana en yüksek hızda arttı. Tekstil üretimi de son 31 aylık dönemin ilk artışını kaydetti.

Üretimde en sert düşüş ise "metalik olmayan mineral ürünler" sektöründe yaşandı ve söz konusu daralma son dört ayın en yüksek oranında ölçüldü. Yeni siparişler tarafında iyileşme "kimyasal, plastik ve kauçuk ürünleri" ile sınırlı kalırken diğer sektörlerde bozulma görüldü.

Üretimde olduğu gibi yeni siparişlerde de en belirgin zayıflama "metalik olmayan mineral ürünler" sektöründe gerçekleşti. Toplam yeni siparişlerdeki genel durgunluğa rağmen yeni ihracat siparişleri 10 sektörün 5'inde artış gösterdi. Yurt dışı siparişlerde en hızlı iyileşme sağlayan sektör "giyim ve deri ürünleri" olurken söz konusu artış son 20 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

OCAKTA İSTİHDAM 4 SEKTÖRDE ARTIŞ GÖSTERDİ

Ocak ayında çalışan sayısında artış bildirilen 4 sektör içerisinde en güçlü genişleme "gıda" ürünlerinde yaşandı. Bu sektörde işe alım hızı Mart 2025'ten bu yana en yüksek düzeyde gerçekleşti. "Metalik olmayan mineral ürünler" sektöründe yaşanan zorluklar nedeniyle son üç ayın ilk istihdam kaybı gerçekleşirken söz konusu düşüş Ekim 2023'ten bu yana yüksek oran olarak kaydedildi.

Yılın ilk ayında maliyet baskıları sektörlerin tamamında güçlendi. Aralıkta olduğu gibi ocakta da girdi fiyatlarındaki en keskin yükseliş, "elektrikli ve elektronik ürünlerde" görüldü. En ılımlı artış ise "makine ve metal ürünlerinde" oldu ancak bu sektörde dahi enflasyonun yüksek seyretmesi dikkati çekti. Girdi maliyetlerindeki artışın hızlanmasıyla son üç aydır ilk kez tüm sektörler satış fiyatlarında artışa gitti. Maliyetlerde olduğu gibi nihai ürün fiyatlarında da en yüksek enflasyon "elektrikli ve elektronik ürünler" sektöründe ölçüldü. "Giyim ve deri ürünleri" fiyatları nispeten ılımlı arttı.

"YENİ SİPARİŞLER VE ÜRETİMDE ILIMLI DÜŞÜŞ GÖZLENDİ"

Açıklamada endekse ilişkin değerlendirmesine yer verilen S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, Türk imalat sektörünün 2026'ya geçen yılın kapanışına benzer bir görünümle girdiğini belirtti.

Zorlu faaliyet koşullarının devam etmesine bağlı olarak yeni siparişlerde ve üretimde ılımlı düşüş gözlendiğini aktaran Harker, "Enflasyonist baskılar da güçlenerek son dönemdeki eğilimini sürdürdü ve hem girdi maliyetleri hem de nihai ürün fiyatları keskin artış kaydetti. Firmalar, önümüzdeki aylarda bu baskıların bir miktar azalmasını ve büyüme için daha elverişli bir ortamın oluşmasını umut ediyor." ifadelerini kullandı.