İspanya, ECB başkanlığı için Pablo Hernandez de Cos'u aday gösterdi

Geçen hafta görevinden ayrılacağını açıklayan mevcut ECB Başkanı Christine Lagarde, normal görev süresinin dolmasına yaklaşık 9 ay kala, gelecek yılın şubat ayında koltuğunu devretmeye hazırlanıyor.

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Lagarde'ın erken ayrılma kararı sonrası halefinin kim olacağı merak konusu olurken, Hollanda'nın ardından ikinci resmi hamle İspanya'dan geldi.

İspanya hükümeti, adaylık kararını Eurogroup Başkanı Kyriakos Pierrakakis'e bugün gönderdiği mektupla iletti.

İspanya Başbakan Yardımcısı Carlos Cuerpo, Basel merkezli BIS'in genel müdürlüğünü yürüten De Cos'u "sağlam duruşu ve ilham verici liderliği" ile öne çıkan bir aday olarak nitelendirdi.

Hollanda hükümeti de 4 Ekim'de ECB başkanlığı için para politikalarında geniş tecrübesi bulunan eski Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot'u aday gösterdiğini açıklamıştı.

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ALMAN HÜKÜMETİ SÜRECE KATILACAK

Genel merkezi Frankfurt'ta bulunan ECB'nin tarihinde bugüne kadar hiçbir Alman vatandaşının başkanlık koltuğuna oturmamış olması dikkati çekiyor.

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Ancak Almanya'nın, ECB Yönetim Kurulu'nda boşalacak pozisyonlar için aday göstermesine kesin gözüyle bakılıyor.

Berlin'de açıklamalarda bulunan Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, gelecek hafta ve aylarda yapılacak Avrupa istişareleri sırasında geniş kapsamlı bir aday tablosu oluşturulması için birçok fırsat doğacağını belirterek, "Alman hükümeti de bu sürece katılacaktır." dedi.

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Lagarde’ın istifası, Avrupa devlet ve hükümet başkanlarına, Fransa'da ilkbaharda yapılacak seçimler öncesinde ECB zirvesindeki haleflik sorununu çözme fırsatı sunuyor. Bu gelişme aynı zamanda, gelecek yıl boşalacak diğer liderlik pozisyonlarını da içeren kapsamlı bir paket çözümünün önünü açıyor.

Bu kapsamda, ECB Yönetim Kurulu'nun Alman üyesi Isabel Schnabel'in Ocak 2027 başında Uluslararası Para Fonu'na (IMF) geçecek olmasıyla bu koltuk boşalacak.

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Ayrıca, İrlandalı Philip Lane'in görev süresinin 31 Mayıs'ta dolmasıyla 2027 yılında Başekonomistlik makamı da boşalacak.

Avro Bölgesi ülkelerinin aday gösterme süreci 7 Kasım'a kadar devam edecek.

Üye ülkelerin sunduğu adaylar, Avro Bölgesi maliye bakanlarının 9 Kasım'da gerçekleştireceği toplantıda masaya yatırılacak.

Lagarde'ın halefi, Avro Bölgesi ülkelerinin tavsiyesi doğrultusunda Avrupa Birliği (AB) liderleri tarafından resmen atanacak.