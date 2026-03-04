'İspanya ile ticari ilişkileri keseceğiz'

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Oval Ofis'te yaptığı görüşmede basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, üslerini ABD'ye kullandırmayan İspanya'ya ilişkin değerlendirmesinde, “İspanya üslerini kullanamayacağımızı söyledi, bu doğru değil. İstersek üslerini kullanabiliriz. Kimse bize üsleri kullanmamamızı söyleyemez. İspanya şu an berbat durumda. Aslında, Hazine Bakanı Scott Bessent’a İspanya ile tüm ticari ilişkileri kesmesini söyledim” ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkelerinin, ABD ile İsrail'e daha fazla destek vermesi gerektiğini söyleyen Trump, İngiltere ile ilgili de açıklamada bulundu. Trump, İngiltere'nin, ABD üssünün yer aldığı Diego Garcia Adası'nı yüz yıllığına kiralama süreci konusunda, “İngiltere de iş birliğinden oldukça uzak. İngiltere'nin tavrı şok edici ama Churchill döneminde yaşamıyoruz. Diego Garcia Adası'nı yüz yıllığına aptalca kiraladılar” diye konuştu.