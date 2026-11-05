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Isparta'da yaş sebze ve meyve ihracatı arttı

05.11.2026 - 14:23 | Son Güncellenme:

#Isparta#Meyve Sebze İhracatı#Ekonomi

Isparta'da yaş meyve ve sebze ihracatı bu yılın 10 ayında, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 95 artarak 105 milyon 280 bin dolara yükseldi.

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Ispartada yaş sebze ve meyve ihracatı arttı

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Metin Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, kentte yaş meyve ve sebze sektörünün ihracat performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Geçen yılın 10 aylık döneminde yaklaşık 54 milyon dolar olan sektör ihracatının bu yıl 105 milyon 280 bin dolara yükseldiğini belirten Çelik, böylece ihracatın yaklaşık iki katına çıktığını vurguladı.

Çelik, ekim ayında ise 8 milyon 233 bin dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirildiğini, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 148,37 artış yaşandığını bildirdi. Metin Çelik, ekimde en fazla ihracat yapılan ülkelerin ABD, Çin, Fransa, Almanya ve Kanada olduğunu kaydetti.

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