'İşsizlik oranı tek haneli rakamlardaki seyrini 35'inci aya taşımıştır'
'İşsizlik oranı tek haneli rakamlardaki seyrini 35'inci aya taşımıştır'

29.04.2026 - 14:05

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kurumlarımızla eş güdüm içerisinde ve etkin bir şekilde uyguladığımız program sayesinde bölgemizde yaşanan gerilimlere rağmen işsizlik oranı istikrarlı ve tek haneli seviyesini korumaktadır." dedi.

Yılmaz, NSosyal hesabından, "2026 Mart ayı iş gücü istatistiklerine" ilişkin paylaşımda bulundu. "Kurumlarımızla eş güdüm içerisinde ve etkin bir şekilde uyguladığımız program sayesinde bölgemizde yaşanan gerilimlere rağmen işsizlik oranı istikrarlı ve tek haneli seviyesini korumaktadır. 2026 yılı Mart ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı yüzde 8,1 ile tek haneli rakamlardaki seyrini 35'inci aya taşımıştır." değerlendirmesini yapan Yılmaz, gençlerde işsizlik oranının geçen aya göre 0,5 puan, kadınlarda ise 0,8 puan azalarak, sırasıyla yüzde 15,3 ve yüzde 10,7 olarak gerçekleştiğini aktardı.

Savaşın ekonomi ve istihdam üzerindeki etkilerini sınırlamak amacıyla turizmden sanayiye, ticaretten finansa kadar birçok alanda sektörlerin ihtiyacına karşılık veren tedbirleri, kurumların eş güdümü içerisinde hazırlayarak hayata geçirdiklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, yüksek teknolojili yatırımların teşviki, emek yoğun sektörlere verilen destekler ve ihracatçıların finansman imkanlarının genişletilmesine yönelik uyguladığımız politikaların yanı sıra geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından açıklanan 'Türkiye Yüzyılı'nda Yatırımlar için Güçlü Merkez Programı' kapsamında atacağımız adımların da yeni yatırımların önünü açmasını ve istihdamı artırmasını öngörüyoruz. Yürüttüğümüz politikalar sayesinde iş gücü piyasasını daha da güçlendirerek işsizliği azaltmayı ve toplumsal refahı kalıcı olarak artırmayı amaçlıyoruz."

Fenerbahçe'de Tedesco'ya duygusal veda! İşte İstanbul'dan ayrılacağı tarih
Beyaz Saray buz kesti! Kral Charles konuştu, Trump neye uğradığını şaşırdı: 'Biz olmasak Fransızca konuşurdunuz'
Meyve kasası cinayeti! Genç avukat ablasının davasını üstlendi kanlı pusuda öldürüldü
Resmi Gazete'de yayımlandı: Taşınmaz satışlarında ödeme sistemi düzenlemesi
