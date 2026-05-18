İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı

18.05.2026 - 10:09 | Son Güncellenme:

#İşsizlik#İstihdam#Ekonomi

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,2 seviyesinde gerçekleşti.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 52 bin kişi azalarak 2 milyon 894 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8, kadınlarda %11,1 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %48,3 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 301 bin kişi azalarak 32 milyon 221 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puanlık azalış ile %48,3 oldu. Bu oran erkeklerde %65,7 iken kadınlarda %31,3 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %52,6 olarak gerçekleşti

İşgücü, 2026 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 353 bin kişi azalarak 35 milyon 116 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puanlık azalış ile %52,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %70,5, kadınlarda ise %35,2 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %15,2 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek %15,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %12,6, kadınlarda ise %20,4 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın %59,3'ü hizmet sektöründe yer aldı

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 44 bin kişi, sanayi sektöründe 20 bin kişi, inşaat sektöründe 48 bin kişi, hizmet sektöründe 189 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin %13,8'i tarım, %20,2'si sanayi, %6,7'si inşaat, %59,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,2 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2026 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 saat azalarak 42,2 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış atıl işgücü oranı %30,4 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2026 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,6 puanlık artış ile %30,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %19,8 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %20,4 olarak tahmin edildi.

 

 

İsrail ve Yunan basınında 'Mavi Vatan yasası' endişesi! Atina'nın karşı planı ortaya çıktı
Köyde zincirleme facia! 5 kişi tek tek ölüme indi, sadece 2'si kurtuldu
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte kura tarihi
Soru işaretleri büyüyor: ABD Başkanı Trump'ın heyetinden Çin dönüşü şok hamle! 'Her şeyi imha edin'
Yunanistan'ın kaç adasına çöküyoruz...
Siber sağanağa bulut şemsiyesi!...
İkramiyeler bu hafta ödeniyor
İstihbarat savaşları ve casusluk ağları
Kendimizi İranlının yerine koyarsak
Tatlı yemeden de şeker neden yükselir?
Haftanın tiyatro haritası
Zayıflayan Toplumsal Bağışıklık ve Artan Bağımlılıklar
İletişim Başkanı Duran: İsrail hükümetinin sergilediği bu barbarlık hiçbir şekilde kabul edilemez
