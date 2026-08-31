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İşsizlik rakamları belli oldu

31.08.2026 - 10:06 | Son Güncellenme:

#İşsizlik#İstihdam#Ekonomi

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,1 seviyesinde gerçekleşti

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İşsizlik rakamları belli oldu

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 150 bin kişi artarak 2 milyon 860 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puan artarak %8,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8 iken kadınlarda %10,6 olarak tahmin edildi.

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Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %48,3 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 388 bin kişi azalarak 32 milyon 362 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan azalarak %48,3 oldu. Bu oran erkeklerde %65,5 iken kadınlarda %31,4 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %52,5 olarak gerçekleşti

İşgücü, 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 238 bin kişi azalarak 35 milyon 222 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan azalarak %52,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %70,3 iken kadınlarda %35,2 oldu.

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Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %14,5 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,5 puan artarak %14,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %11,3, kadınlarda ise %20,3 olarak tahmin edildi.

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Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,0 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 0,4 saat azalarak 42,0 saat olarak gerçekleşti.

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Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış atıl işgücü oranı %30,6 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 1,8 puan artarak %30,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %20,8 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %19,5 olarak tahmin edildi.

 

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