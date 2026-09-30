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İşsizlik rakamları belli oldu

30.09.2026 - 10:17 | Son Güncellenme:

#İşsizlik#İstatistik#Genç İşsizliği

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

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İşsizlik rakamları belli oldu

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 106 bin azalarak 2 milyon 740 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalışla yüzde 7,8'e geriledi.

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İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,8 puan azaldı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,6 iken, kadınlarda yüzde 10,1 olarak tahmin edildi.

Ağustosta, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 13 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,7, kadınlarda ise yüzde 19,4 olarak hesaplandı. TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.

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