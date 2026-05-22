İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı! YÖK'ten açıklama geldi

22.05.2026 - 07:23 | Son Güncellenme:

İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki bundan sonra öğrencilere ne olacak? YÖK mevzuatı kapsamında öğrencilerin eğitimlerini garantör üniversite statüsündeki Mimar Sinan Üniversitesi’nde sürdüreceği öğrenildi. İşte detaylar...

Milliyet.com.tr Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11'inci maddesi gereğince karar verildi.

Resmi Gazete'nin 22 Mayıs tarihli baskısında yayımlanan kararla üniversite fillen kapatılmış oldu.

YÖK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Bilgi Üniversitesinin kurucu vakfına mahkemece kayyım atanması üzerine 2547 sayılı Kanun'un ek 11. Maddesi gereğince alınan faaliyet izninin kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Yükseköğretim Kurulu, öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi hususunda gerekli tedbirleri ivedilikle almaktadır. Öğrencilerimizin yanı sıra üniversitemizde görev yapan idari ve akademik personele dair herhangi bir mağduriyete fırsat vermeden gerekli işlemler yerine getirilecektir. Konuyla ilgili detaylı açıklamalar önümüzdeki günlerde yapılacak olup, kıymetli öğrencilerimizin, ailelerinin ve yükseköğretim camiasının süreçle ilgili doğru ve güncel bilgileri yalnızca Yükseköğretim Kurulunun resmî iletişim kanallarından takip etmelerini önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

BUNDAN SONRA NE OLACAK? 

YÖK'ün vakıf üniversitelerinin faaliyet izninin kaldırılması halinde öğrencilerin durumunu düzenleyen garantör devlet üniversiteleri yönergesi bulunuyor.

Garantör üniversite, vakıf üniversitesinin idaresinin ve faaliyet izninin kaldırılması halinde öğrencilerinin aktarılacağı devlet üniversitesi olarak tanımlanıyor. Bu, vakıf üniversitesi tarafından erken aşamalarda belirleniyor.

Garantör devlet üniversitesinin kapasitesinin yeterli olmaması durumda YÖK tarafından öğrencilerinin aktarılacağı bir devlet üniversitesi belirleniyor. Buna da üçüncü üniversite adı veriliyor.

ÖĞRENCİLERE SİSTEM NE SAĞLIYOR?

Yerleştirme: Kapatılan üniversitede kayıtlı öğrenciler için YÖK bir yerleştirme süreci başlatır. Öğrenciler, ÖSYM puanları veya benzeri kriterlerle devlet ya da diğer vakıf üniversitelerine yerleştirilir.

Özel Öğrenci Statüsü: İsteğe bağlı olarak öğrenciler, kapatılan üniversitenin bulunduğu şehirdeki diğer üniversitelerde “özel öğrenci” statüsünde derslere devam edebilir. Bu durumda dersler sayılır; öğrenci mezuniyet için gereken krediyi tamamlar.

Ücret ve Diplomalar: Yerleştirildiği üniversitede okuyan öğrenci, mezun oluncaya kadar yeni üniversitenin diplomasını alır. Kapatılan üniversiteye ödenen ücret politikası kararnameye veya öğretim yılına göre değişebilir. Eskiden mezun olana kadar eski ücretler devam ediyordu ancak uygulamada farklı düzenlemeler yapılabiliyor.

Yatay Geçiş İmkanı: Öğrenciler, mevcut not ortalamasıyla yatay geçiş başvurusu yapabilir, bu seçenek isteyenlere ekstra esneklik sağlar.

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ'NİN KAÇ ÖĞRENCİSİ VAR? 

Üniversite, bugün 20 bini aşkın öğrencisi ve 70 binden fazla mezunu olduğunu söylüyor.

 

