İstanbul Finans Merkezi'nde yeni teşvik dönemi başlıyor

29.04.2026 - 14:03 | Son Güncellenme:

İstanbul Finans Merkezi (İFM) Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İFM’ye ve yatırım ortamını güçlendirmeye yönelik yeni teşviklere ilişkin, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon ve İstanbul Finans Merkezi özelinde açıkladığı düzenlemeler, uluslararası finans ve ticaret ekosistemindeki konumumuzu daha da güçlendirecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Finans Merkezinde yeni teşvik dönemi başlıyor

İFM’den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yatırım ortamını güçlendirmeye yönelik yeni teşviklerin ele alındığı “Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı”nda yaptığı konuşmada, İstanbul Finans Merkezi’ne yönelik vergi avantajlarını genişleten düzenlemeleri açıkladığı anımsatıldı.

Bu kapsamda, İFM’de faaliyet gösteren kurumların transit ticaret ile yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara uygulanan kurumlar vergisinde indirim oranının yüzde 50’den yüzde 100’e çıkarıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, asgari kurumlar vergisi uygulamasına ilişkin istisna kapsamının genişletildiği, İFM’de elde edilen ve teşvik kapsamında değerlendirilen gelirlerin de bu kapsama dahil edilmesinin planlandığı aktarıldı.

İFM’de finansal hizmet ihracatına yönelik teşvik ve vergi avantajlarının 2047’ye kadar yüzde 100 uygulanacağının belirtildiği açıklamada, harç muafiyeti süresinin 20 yıla çıkarılmasının uzun vadeli öngörülebilirlik sağlayarak uluslararası yatırımcılar için güçlü bir güven unsuru oluşturacağı ifade edildi.

Açıklamada, küresel şirketlerin bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye’ye taşımalarını destekleyen yeni vergi avantajlarının da devreye alındığı, bu kurumlardaki nitelikli çalışanlara yönelik ücret istisnası uygulamalarının genişletileceği, İFM bünyesinde hayata geçirilen “Tek Durak Büro” uygulamasıyla şirket kuruluşundan izin süreçlerine kadar birçok işlemin tek merkezden yürütülebileceği aktarıldı.

“Yeni teşvikler İFM’ye ilgiyi daha da artıracak”

Açıklamada değerlendirmeleri yer alan İFM Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, bu düzenlemelerin İstanbul Finans Merkezi’nin uluslararası rekabet gücünü artıran önemli bir adım olduğunu belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon ve İstanbul Finans Merkezi özelinde açıkladığı düzenlemeler, uluslararası finans ve ticaret ekosistemindeki konumumuzu daha da güçlendirecektir.” ifadesini kullandı.

Gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan ilave düzenlemelerle İFM’nin sorumluluğunun daha da artacağına işaret eden Erdem, Türkiye’nin uzun vadeli yatırım, finans ve kalkınma hedeflerine katkısını güçlendirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Erdem, yeni düzenlemelerin mevcut teşviklerle birlikte İstanbul Finans Merkezi’nin sunduğu bütüncül yapıyı daha da güçlendireceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

“Uluslararası kuruluşlar karar süreçlerinde güçlü hukuki ve operasyonel altyapı, rekabetçi teşvik yapısı ve nitelikli insan kaynağına erişim ile geniş pazarlara ulaşım imkanlarını birlikte değerlendiriyor. İFM Kanunu ile sağlanan hukuk seçimi ve yabancı para birimiyle defter tutabilme gibi kolaylıklar, finansal hizmet ihracatına yönelik vergi avantajları ve Türkiye’nin genç yetenek havuzu, bu ilgiyi destekleyen temel unsurlar arasında yer alıyor. İstanbul’un dört saatlik uçuş mesafesinde 1,3 milyar kişilik nüfusa erişim imkanı da kurumlara geniş bir operasyon alanı sunuyor. Açıklanan yeni teşviklerin, bu güçlü yapıyı tamamlayarak İstanbul Finans Merkezi’ne yönelik mevcut ilgiyi daha da artıracağına inanıyoruz.”

Fenerbahçede Tedescoya duygusal veda İşte İstanbuldan ayrılacağı tarih
Fenerbahçe'de Tedesco'ya duygusal veda! İşte İstanbul'dan ayrılacağı tarih
Beyaz Saray buz kesti Kral Charles konuştu, Trump neye uğradığını şaşırdı: Biz olmasak Fransızca konuşurdunuz
Beyaz Saray buz kesti! Kral Charles konuştu, Trump neye uğradığını şaşırdı: 'Biz olmasak Fransızca konuşurdunuz'
Meyve kasası cinayeti Genç avukat ablasının davasını üstlendi kanlı pusuda öldürüldü
Meyve kasası cinayeti! Genç avukat ablasının davasını üstlendi kanlı pusuda öldürüldü
Resmi Gazetede yayımlandı: Taşınmaz satışlarında ödeme sistemi düzenlemesi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Taşınmaz satışlarında ödeme sistemi düzenlemesi
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Balıkesir Ayvalık açıklarında narkotik operasyonu: 158 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Balıkesir Ayvalık açıklarında narkotik operasyonu: 158 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kocaelide temel kazısı paniği 5 katlı bina mühürlendi, 14 kişi tahliye edildi
Kocaeli'de temel kazısı paniği! 5 katlı bina mühürlendi, 14 kişi tahliye edildi
Türkiyenin giyilebilir en büyük ayakkabısı ortaya çıktı Tam 222 numara
Türkiye'nin giyilebilir en büyük ayakkabısı ortaya çıktı! Tam 222 numara