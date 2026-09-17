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İstanbul Havalimanı'nın 4'üncü ana pisti yarın açılıyor

17.09.2026 - 14:33 | Son Güncellenme:

#İstanbul Havalimanı#Ulaştırma Bakanlığı#Abdulkadir Uraloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın 4'üncü ana pistini yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açacaklarını duyurdu.

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İstanbul Havalimanının 4üncü ana pisti yarın açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nın 4'üncü ana pistini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yarın hizmete açacaklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın halihazırda kuzey-güney doğrultusunda uzanan 3 ana ve 2 yedek olmak üzere toplam 5 pistle hizmet verdiğini belirterek "4'üncü ana pistimizin devreye alınmasıyla toplam pist sayımızı 6’ya çıkaracağız. Yeni pistimiz aynı zamanda İstanbul Havalimanı’nın ilk doğu-batı yönlü pisti olacak. Yeni beton pistimizi 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde inşa ettik" açıklamasında bulundu.

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'TAKSİ VE HAVADA KALIŞ SÜRELERİNİ KISALTACAĞIZ'

Yeni pistin uçuş operasyonlarına sağlayacağı katkıya dikkat çeken Uraloğlu, "Özellikle iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi süreleri ile havada kalış sürelerini kısaltacağız. Böylece yakıt ve zamandan tasarruf sağlayacağız. Olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel çeşitliliği artıracağız. İniş-kalkış emniyet marjını ve zamanında kalkış oranlarını da azami düzeye çıkaracağız. Hangar alanlarına yakın konumuyla genel havacılık operasyonlarının daha hızlı ve bağımsız yürütülmesine de imkan sağlayacak" dedi. (DHA)

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