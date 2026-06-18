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İstanbul İhracatçı Birliklerinden 5,3 milyar dolarlık ihracat

18.06.2026 - 10:51 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#İhracat#İstanbul İhracatçılar Birliği

İstanbul İhracatçı Birliklerinin (İİB) ihracatı yılın ilk 5 ayında 2025'in aynı dönemine göre yüzde 3,3 artışla 5 milyar 342 milyon dolara yükseldi.

İstanbul İhracatçı Birliklerinden 5,3 milyar dolarlık ihracat

İİB'den yapılan açıklamaya göre, ocak-mayıs döneminde 190 ülkeye dış satım yapan İstanbul İhracatçı Birliklerinin ülke ihracatındaki payı yüzde 5,5 oldu. İİB'nin ihracatı yılın ilk 5 ayında 2025'in aynı dönemine göre yüzde 3,3 artışla 5 milyar 342 milyon dolara yükselirken bu dönemde en yüksek ihracat 355 milyon dolarla ABD'ye yapıldı. Bu ülkeye en fazla şeker ve şekerli mamuller ile kağıt ve karton ürünleri satıldı. ABD'yi Norveç, Birleşik Krallık, Almanya ve Irak izledi.

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İstanbul İhracatçı Birlikleri tarafından yapılan ihracatta Norveç'te "gemi", Birleşik Krallık'ta "kağıt ve karton ürünleri" ile "gemi", Almanya'da "fındık ve mamulleri" ile "kağıt ve karton ürünleri", Irak'ta ise "ağaç ve orman ürünleri" ile "hayvansal mamuller" öne çıktı. Ülke grupları baz alındığında en fazla ihracat yüzde 2,8 artış ve 1 milyar 363 milyon dolarla Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı.

En yüksek ihracat mobilya ve orman ürünlerinden

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Yılın ilk beş ayında İİB bünyesinde bulunan birlikler arasında en yüksek ihracatı 1 milyar 479 milyon dolarla İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği gerçekleştirdi.

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Onu, 1 milyar 442 milyon dolarla İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), yaklaşık 1,3 milyar dolarla Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), 452 milyon dolarla İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB), 398 milyon dolarla İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) izledi.

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İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 234 milyon dolar, İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB) ise 123 milyon dolar ihracat yaptı.

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"Mayıs ayı oldukça yoğun geçti"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İİB Koordinatör Başkanı Erkan Özkan, ilk 5 ayda ihracatlarını bölgedeki gerilimlere ve resmi tatillere rağmen yüzde 3,3 artırdıklarını belirterek, "Yılın ilk yarısını ihracat artışıyla kapatmayı öngörmekteyiz. İİB'nin her zaman katma değerli ve sürdürülebilir ihracat hedefi oldu. Birliğimizin amacı, sektörlerimizin, ülkemizin ve sanayicimizin dünyada bıraktığı etkiyi ve ortaya koyduğu katma değeri artırmak." ifadelerini kullandı.

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İİB için geçen ayın oldukça yoğun geçtiğini kaydeden Özkan, mayısta düzenledikleri organizasyonlara ve milli katılım gerçekleştirdikleri uluslararası fuarlara ilişkin bilgiler verdi.

Özkan, gemi, yat ve hizmetleri sektöründe başarılı ihracatçıların ödüllendirildiğini kaydederek, İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğince yürütülen CartonBridge Türkiye Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi kapsamında eğitimler düzenlendiğini anlattı.

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İHBİR tarafından "Teorik ve Uygulamalı Raf Ömrü ve Hızlandırılmış Raf Ömrü Analizleri" eğitimi gerçekleştirildiğini anımsatan Özkan, İİB tarafından ise "İhracatta Risk Yönetimi, Ödeme, Lojistik ve Hukuki Güvenceler" konusunda çevrim içi eğitim düzenlediğini bildirdi. 

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