İstanbul taksilerinde yeni dönem! Yaş sınırı değişti

Artan araç fiyatları, yüksek bakım maliyetleri ve sıfır araç bulma sıkıntısı nedeniyle zor günler geçiren taksiciler için alınan kararın sektöre hareketlilik getirmesi bekleniyor.

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YERLİ VE İTHAL ARAÇLAR İÇİN YAŞ SINIRI YENİDEN BELİRLENDİ

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı'nın açıkladığı karara göre, yerlilik katkı oranı yüzde 50'nin üzerinde olan otomobiller için ilk kez taksiye dönüşüm yaşı önemli ölçüde artırıldı.

Buna göre Fiat Egea Sedan, Renault Megane ve Toyota Corolla gibi yerlilik oranı yüzde 50'nin üzerinde bulunan modeller artık 0-5 yaş aralığında taksi olarak kullanılabilecek. Daha önce bu sınır yalnızca 0-2 yaş ile sınırlıydı.

Yerlilik katkı oranı yüzde 50'nin altında kalan Kia Cerato, Ford Focus, Honda Civic, Citroen C4X gibi modellerde ise ilk alım yaşı 0-3 yaş olarak güncellendi. Önceki uygulamada bu araçların yalnızca sıfır kilometre olması şartı aranıyordu.

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KULLANIM YAŞI 9 YILA ÇIKARILDI

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UKOME'nin aldığı kararla birlikte sadece ilk alım şartları değil, araçların kullanım süresi de değişti. Daha önce sarı taksiler için 6 yıl olan kullanım yaşı artık 9 yıl olarak uygulanacak. Böylece taksiciler araçlarını üç yıl daha ticari faaliyetlerinde kullanabilecek.

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Bu değişikliğin özellikle son yıllarda hızla yükselen otomobil fiyatları karşısında esnafın üzerindeki mali yükü azaltması bekleniyor.

TAKSİ ESNAFININ MALİYETİ AZALACAK

Son dönemde otomobil fiyatlarının rekor seviyelere ulaşması nedeniyle birçok taksici eski aracını yenilemekte zorlanıyordu.

Bugün yeni bir taksiyi trafiğe çıkarmanın maliyeti yaklaşık 1,5 milyon lirayı buluyor. Araç alımının ardından plaka işlemleri, boyama, tepe lambası montajı, taksimetre kurulumu, yazı ve damga işlemleri ile tespit muayenesi gibi birçok ek masraf da ortaya çıkıyor.

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Yeni düzenleme sayesinde düşük kilometreli ikinci el araçların sisteme dahil edilebilmesi, bu maliyetleri önemli ölçüde azaltabilecek.

İKİNCİ EL PİYASASI HAREKETLENEBİLİR

Uzmanlara göre yeni karar ikinci el otomobil piyasasını da doğrudan etkileyecek. Özellikle yerli üretim otomobillerin taksiye dönüşüm yaşının artırılması, bu araçlara olan talebi yükseltebilir. Boyalı ya da küçük hasar kayıtlarına sahip otomobillerin de ticari kullanıma uygun hale getirilebilmesi nedeniyle piyasa değerlerinde artış yaşanabileceği değerlendiriliyor.

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Taksiler kullanım süresi boyunca sık sık kaporta işlemi gördüğünden, estetik kusurlar ticari kullanım açısından büyük dezavantaj oluşturmuyor.

EGEA ÜRETİMİNİN BİTMESİ SONRASI YENİ ÇÖZÜM

İstanbul'daki taksilerin büyük bölümünü oluşturan Fiat Egea'nın üretiminin sona ermesi, sektörün uygun fiyatlı araç bulmasını zorlaştırmıştı.

Yeni düzenleme sayesinde ikinci el Egea modellerinin de sisteme dahil edilebilmesi, taksicilerin alternatif arayışına önemli ölçüde çözüm sunabilir.

Sektör temsilcileri, düşük kilometreli ve bakımlı ikinci el Egea modellerinin önümüzdeki dönemde yoğun talep görebileceğini ifade ediyor.

MODEL YILI DEĞİL, TRAFİĞE ÇIKIŞ TARİHİ ESAS ALINIYOR

Araçların taksiye uygun olup olmadığı belirlenirken model yılı değil, ilk tescil tarihi dikkate alınıyor. Örneğin 2021 model bir otomobil, trafiğe ilk çıkış tarihi 30 Temmuz 2021 veya sonrasında ise taksiye dönüştürülebiliyor. Ancak aynı model yılındaki bir araç 29 Temmuz 2021 tarihinde trafiğe çıkmışsa yeni düzenleme kapsamında uygun kabul edilmiyor.

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Bu nedenle araç satın alacak esnafın model yılı yerine ilk tescil tarihini dikkatle kontrol etmesi gerekiyor.

GALERİCİ UYARISI: DİKKATLİ OLUN

Sektör temsilcileri, düzenlemenin ardından ikinci el piyasasında fırsatçılık yaşanabileceği konusunda da uyarıda bulunuyor.

Özellikle düşük fiyatlı, hasarlı araçların toplanarak yenilenmesi ve yüksek bedellerle taksicilere satılması riskine dikkat çekiliyor. Araç satın alacak esnafın ekspertiz raporu almadan işlem yapmaması ve aracın geçmişini detaylı şekilde incelemesi öneriliyor.

TAKSİ PLAKALARINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Öte yandan İstanbul'da taksi plakalarının fiyatlarında da gerileme sürüyor.

Birkaç hafta önce yaklaşık 12 milyon liradan alıcı bulan taksi plakalarının, son dönemde 11 milyon liranın altındaki seviyelerden satışa sunulduğu belirtiliyor.

Sektör temsilcileri, yeni düzenlemenin hem araç piyasasında hem de ticari taksi sektöründe önümüzdeki aylarda önemli hareketlilik oluşturmasını bekliyor.