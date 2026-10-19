Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Uzmanparaİstanbul ve 5 ildeki sel ve su baskınlarının sigorta maliyeti 2 milyar liraya yaklaştı
HaberlerUzmanpara

İstanbul ve 5 ildeki sel ve su baskınlarının sigorta maliyeti 2 milyar liraya yaklaştı

19.10.2026 - 16:01 | Son Güncellenme:

#İstanbul Sel Sigorta#Afet Sigorta Ödemeleri#Yangın Sigortası

İstanbul ve 5 ilde etkili olan şiddetli yağış ve su baskınları dolayısıyla bugün itibarıyla sel ve su baskını teminatı kapsamında yangın (yangın, doğal afetler ve konut sigortaları) ve kasko branşında sigorta şirketlerince 2 bin 379 hasar için ayrılan toplam muallak tazminat karşılığı 1 milyar 904 milyon 994 bin 494 lira olarak belirlendi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İstanbul ve 5 ildeki sel ve su baskınlarının sigorta maliyeti 2 milyar liraya yaklaştı

Yangın sigortasında en yüksek muallak tutarı 1 milyar 389 milyon 248 bin 957 lirayla İstanbul ve 164 milyon 255 bin 778 lirayla Kocaeli'de ayrılırken, kasko branşında da 311 milyon 801 bin 281 lirayla İstanbul ilk sırada yer aldı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Öte yandan, bugün itibarıyla kasko branşında henüz ödeme yapılmazken, yangın branşında bazı hasar dosyaları için ödemeler gerçekleştirildi. Sel ve su baskını teminatı kapsamında yangın ve kasko branşında toplam 2 bin 453 hasar ihbarı yapıldı.

Yangın branşında toplam 1703 hasar ihbarı gelirken, bu ihbarların 13'üne tazminat ödemesi gerçekleştirildi. Ödeme tutarı 389 bin 535 lira oldu. Kasko branşında ise 750 hasar ihbarı yapıldı.

Hasar ihbarında İstanbul ilk sırada yer aldı

Yangın sigortasında illere göre hasar detaylarında İstanbul, 1486 ihbar ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'da bugün itibarıyla 12 dosya için 382 bin 886 lira ödeme yapıldı.

Haberin Devamı

İstanbul'daki alt segmentlere bakıldığında, sivil grupta 821 ihbardan 11'i için 378 bin 263 liralık ve ticari grupta 563 ihbardan 1'i için 4 bin 623 liralık ödeme yapılırken, sınai segmentteki 102 ihbar için henüz ödeme yapılmadı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Yangın branşında Kocaeli'de 179 hasar ihbarı kaydedilirken, 1 dosya için 6 bin 649 lira ödeme yapıldı. Kocaeli'de sivil grupta 75 ihbardan 1'i için ödeme yapılırken, sınai ve ticari grupta henüz ödeme gerçekleştirilmedi. Yangın sigortası kapsamında Yalova'dan 18, Antalya'dan 14, Bursa'dan 6 ihbar geldi.

Haberin Devamı

Kasko branşında illere göre hasar ihbarlarına bakıldığında İstanbul'dan 670, Kocaeli ve Antalya'dan 35'er, Sakarya'dan 9 ve Yalova'dan 1 ihbar yapılırken, Bursa'dan ihbar gelmedi. Bu ihbarlara yönelik tazminat ödemeleri henüz gerçekleştirilmedi.

Bu arada, bugün itibarıyla İstanbul, Kocaeli, Antalya, Yalova ve Bursa'da sel ve su baskını teminatı kapsamında yangın ve kasko branşlarında yürürlükteki toplam poliçe sayısı 5 milyon 219 bin 528 seviyesinde bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR
A Milli Takımda Sergen Yalçın iddiası TFF son kararını yarın açıklayacak
A Milli Takım'da Sergen Yalçın iddiası! TFF son kararını yarın açıklayacak
Volkswagenden binlerce çalışanına kötü haber 2030 yılına kadar sıfır zam planı
Volkswagen'den binlerce çalışanına kötü haber! 2030 yılına kadar sıfır zam planı!
Mehmet Çabuk cinayetinde kan donduran ifade: Çocuklarım babasının cenazesi üzerinde oyun oynadı
Mehmet Çabuk cinayetinde kan donduran ifade: Çocuklarım babasının cenazesi üzerinde oyun oynadı
İstanbulda 5 bin kişinin katıldığı konserdeki gizem çözüldü 2 ölümün nedeni belli oldu
İstanbul'da 5 bin kişinin katıldığı konserdeki gizem çözüldü! 2 ölümün nedeni belli oldu
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirZ kuşağının prekarya sınıfı krizi...
Tunca Bengin
Tunca BenginÖzel’in tek rakibi CHP!..
Cem Kılıç
Cem KılıçEmeklinin gözü aralık zammında
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerMeclis, Mekke İttifakı’nı bekliyor
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşSıfır Atık’ta kadın seferberliği
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalPatlamak için başına insan toplanmasını bekleyen bombalar
Güldener Sonumut
Güldener Sonumut‘Made in EU’da Almanya Fransa’ya yaklaştı...
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesHarvard’dan yaşlanmaya meydan okuyan keşif
Asu Maro
Asu Maroİki diva ve parçalanan kimlikler
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut Özer3. Ulusal Yapay Zekâ Buluşması Kapadokya Üniversitesinde Yapıldı
İlgili Haberler
Bolu Belediyesine irtikap soruşturması Tanju Özcan savunmasını yaptı: Bundan sonra evde kedi gibi oturacağım
Bolu Belediyesine 'irtikap' soruşturması! Tanju Özcan savunmasını yaptı: Bundan sonra evde kedi gibi oturacağım
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Belçikalı mevkidaşı Prevot ile Brükselde görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Belçikalı mevkidaşı Prevot ile Brüksel'de görüştü
Vandan Ankaraya geliyordu... Yolcu otobüsünün gizli bölmesinden çıkanlar şaşırttı
Van'dan Ankara'ya geliyordu... Yolcu otobüsünün gizli bölmesinden çıkanlar şaşırttı
Artvinde korkutan manzara Kontrolden çıkan TIR, deniz kenarındaki kayalıklara takıldı
Artvin'de korkutan manzara! Kontrolden çıkan TIR, deniz kenarındaki kayalıklara takıldı!