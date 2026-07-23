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İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları zamanında kalkış performansıyla Avrupa'nın zirvesinde

23.07.2026 - 13:29 | Son Güncellenme:

#İstanbul Havalimanı#Sabiha Gökçen#Havaalanı Performansı

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları "zamanında kalkış" performanslarıyla Avrupa'daki havalimanları arasında ilk iki sırada yer aldı.

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İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları zamanında kalkış performansıyla Avrupanın zirvesinde

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 13-19 Temmuz'a ilişkin "Avrupa Havacılık Ağı Performans Raporu" yayımlandı. İstanbul Havalimanı bu dönemde yüzde 81 zamanında kalkış performansıyla Avrupa'daki havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. 

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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ise yüzde 78 zamanında kalkış performansıyla ikinci oldu. Raporda, THY, yüzde 85 zamanında varış oranıyla Avrupa'daki en büyük 20 havayolu şirketi arasında en dakik hava yolu olarak kayıtlara geçti.

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