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İstanbul'a yeni köprü! 8 şeritli olarak hizmet verecek

25.10.2026 - 17:43 | Son Güncellenme:

#İstanbul#Sazlıdere Köprüsü#Sazlıdere

İstanbul’un ulaşım ağına yeni bir köprü daha ekleniyor. Kuzey Marmara Otoyolu’nun Nakkaş-Başakşehir kesiminde yapımı süren, 8 şeritli Sazlıdere Köprüsü’ndeki çalışmalar havadan görüntülendi.

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İstanbula yeni köprü 8 şeritli olarak hizmet verecek

İstanbul’un ulaşım projeleri arasında yer alan Sazlıdere Köprüsü’nde yapım çalışmaları devam ediyor. Köprü ve çevresindeki çalışmalar havadan görüntülenirken, bölgede yürütülen faaliyetler dikkat çekti. Havadan çekilen görüntülerde köprüdeki çalışmaların son durumu kaydedildi. Sazlıdere Barajı çevresinde bulunan köprüde çalışmalar sürerken, bölgenin havadan görünümü de görüntülere yansıdı.

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İstanbula yeni köprü 8 şeritli olarak hizmet verecek

196 METRE YÜKSEKLİĞİNDE İKİ KULE

Gergin eğik askılı sistemle inşa edilen köprü, 196 metre yüksekliğinde elmas geometrisine sahip iki kuleyle tasarlandı. Köprünün ana açıklığı 440 metre, yan açıklıkları ise 210’ar metre olacak. Ana köprü uzunluğu 860 metre olarak planlanırken, yaklaşım viyadükleriyle birlikte toplam uzunluk 1.618 metreye ulaşacak.

İstanbula yeni köprü 8 şeritli olarak hizmet verecek

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8 ŞERİTLİ OLARAK HİZMET VERECEK

Toplam 46 metre tabliye genişliğine sahip köprü, 4 gidiş ve 4 geliş olmak üzere 8 şeritli olarak tasarlandı. Sazlıdere Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Nakkaş-Başakşehir kesiminin önemli yapılarından biri olarak öne çıkıyor.

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Otoyol güzergahı, Nakkaş Kavşağı’ndan başlayarak Yeşilbayır, Deliklikaya ve Hadımköy yerleşimlerinin kuzeyinden geçiyor. Sazlıdere Barajı’nın güneyindeki köprü üzerinden devam eden güzergahın, Şehir Hastanesi Kavşağı aracılığıyla Olimpiyat Stadı ve Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne ulaşım sağlaması planlanıyor. Projenin, Başakşehir Kavşağı üzerinden Kuzey Marmara Otoyolu’na, Bahçeşehir bağlantı yolu üzerinden de TEM İstanbul-Edirne Otoyolu’na bağlanması hedefleniyor.

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