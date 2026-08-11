Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaKanal İstanbul'un dev köprüsü! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM'yi geride bırakacak
HaberlerUzmanpara

Kanal İstanbul'un dev köprüsü! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM'yi geride bırakacak

11.08.2026 - 11:42 | Son Güncellenme:

#Kanal İstanbul#Sazlıdere Köprüsü#Kuzey Marmara Otoyolu

Kanal İstanbul güzergahında inşa edilen ilk köprü olan Sazlıdere Köprüsü’nde çalışmalar gece saatlerinde de tüm hızıyla devam ediyor. Arnavutköy Sazlıbosna’da bulunan dev şantiye, gece karanlığında projektörlerle adeta gündüze dönerken, 196 metre yüksekliğindeki iki kulesi, yerleştirilen tabliyeleri ve gerilen eğik askı halatlarıyla köprü havadan görüntülendi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kanal İstanbulun dev köprüsü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSMyi geride bırakacak

Sazlıdere Barajı’nın güneyinde yükselen köprüde gece saatlerinde şantiyenin farklı noktalarındaki yoğun aydınlatma dikkat çekiyor. Havadan çekilen görüntülerde kulelerin çevresindeki çalışma platformları, vinçler, tabliye imalatları ve köprü güzergâhındaki şantiye faaliyetleri ışıklar altında net şekilde görülürken, köprünün çevresindeki karanlık arazi içerisinde yükselen aydınlık yapı İstanbul’un gece siluetine farklı bir görüntü kazandırıyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
Altın uçuşa geçti: İşte piyasaların konuştuğu yeni hedef!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltın uçuşa geçti: İşte piyasaların konuştuğu yeni hedef!Haberi Görüntüle

Kanal İstanbulun dev köprüsü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSMyi geride bırakacak

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Başakşehir-Nakkaş kesiminin en önemli yapısı olan Sazlıdere Köprüsü’nde iki adet diamond yani elmas geometrisindeki kulenin imalatı tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 1 Temmuz 2026’da yapılan açıklamaya göre doğu ve batıdaki kuleler 196 metre yüksekliğe ulaştı ve proje genelindeki fiziksel ilerleme yüzde 80’in üzerine çıktı. Gece köprünün her iki tarafındaki çalışma ışıkları, beyaz renkteki eğik askı halatlarını ve betonarme kuleleri a daha belirgin hale getiriyor. Karanlıkta ışıklandırılan köprü, çevresindeki Sazlıdere havzası ve uzakta görülen İstanbul yerleşimleriyle birlikte dikkat çekici görüntüler oluşturuyor. Gece boyunca devam eden çalışmalar, dev köprünün gündüz olduğu kadar gece de ne kadar büyük bir şantiye alanına dönüştüğünü gözler önüne seriyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
İsrail'de hesapları bozan Türkiye korkusu! Tel Aviv'den 'yeni cephe' itirafı: 'Çatışma ihtimali artıyor'
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRİsrail'de hesapları bozan Türkiye korkusu! Tel Aviv'den 'yeni cephe' itirafı: 'Çatışma ihtimali artıyor'Haberi Görüntüle

440 metrelik ana açıklık

Haberin Devamı

Sazlıdere Köprüsü, tamamlandığında ana açıklığı 440 metre olan gergin eğik askılı bir köprü olacak. Ana açıklığın iki yanında 210’ar metrelik yan açıklıklar bulunacak. Bu bölümlerle köprünün toplam uzunluğu 860 metreye ulaşacak. Yaklaşım viyadükleri de eklendiğinde toplam uzunluk 1 kilometre 618 metre olacak. Köprü 46 metre genişliğinde ve 4 gidiş, 4 geliş olmak üzere toplam 8 şeritli olarak tasarlandı. Köprüde toplam 136 eğik askı halatı ve bu halatların bağlanacağı 272 ankraj bulunacak. Elmas geometrisindeki kule tasarımı sayesinde köprü ayaklarının kanal kesitine etkisinin azaltılması hedefleniyor.

Haberin Devamı

Kanal İstanbulun dev köprüsü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSMyi geride bırakacak

Haberin Devamı

İstanbul'un en yüksek ikinci köprüsü

Sazlıdere Köprüsü, kule yüksekliği bakımından İstanbul’un en yüksek ikinci köprüsü olacak. Köprünün kuleleri 196 metreye ulaşırken, İstanbul’un mevcut en yüksek köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün kule yüksekliği yaklaşık 330 metre. Diğer köprüler ile Karşılaştırıldığında Sazlıdere Köprüsü’nün 196 metrelik kuleleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün denizden 165 metre yüksekliğindeki kulelerini de geride bırakacak. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün kule yüksekliği ise yaklaşık 110 metre seviyesinde bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR
UltrAslan tribün lideri Sebahattin Şirin ve oğlunun MASAK raporu ortaya çıktı
UltrAslan tribün lideri 'Sebahattin' Şirin ve oğlunun MASAK raporu ortaya çıktı!
Galatasaraydan Ahmetcan Kaplan sürprizi Transfer teklifine olumlu yanıt
Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan sürprizi! Transfer teklifine olumlu yanıt
Vize soruşturmasında yeni detaylar Yazışmalar ortaya çıktı
Vize soruşturmasında yeni detaylar! Yazışmalar ortaya çıktı
Yabancı dijital konaklama platformlarına sınırlama geliyor: Belge ücreti 5 milyon TL
Yabancı dijital konaklama platformlarına sınırlama geliyor: Belge ücreti 5 milyon TL
Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkYAŞAMA TUTUNMAK
Zafer Şahin
Zafer ŞahinSevr’i yırtıp atarken
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluAleyna Tilki’ye ne oldu böyle?
Eren Aka
Eren AkaAldığınız benzin gerçekten tam mı?
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaSanatta da sahip olma yerine paylaşma dönemi
İlgili Haberler
Beykozda dehşet anları Parkta başlayan tartışma cami önünde cinayetle bitti
Beykoz'da dehşet anları! Parkta başlayan tartışma cami önünde cinayetle bitti
Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu Yılın Gazete Genel Yayın Yönetmeni Ödülü Özay Şendire
Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu! Yılın Gazete Genel Yayın Yönetmeni Ödülü Özay Şendir'e
UltrAslan tribün lideri Sebahattin Şirin hakkında karar verildi
UltrAslan tribün lideri 'Sebahattin' Şirin hakkında karar verildi
Yeni Parti milletvekillerinden açıklama: Sımsıkı ve kol kola Özelin arkasındayız
Yeni Parti milletvekillerinden açıklama: Sımsıkı ve kol kola Özel'in arkasındayız