İstanbul’da 10 bin TL’ye kiralık sosyal konut dönemi! Başvurular bugün başladı: İşte şartlar ve ilçeler

İstanbul’da yaşayan ve artan kira fiyatları nedeniyle uygun fiyatlı konut arayışında olan vatandaşları yakından ilgilendiren kiralık sosyal konut projesinde beklenen başvuru dönemi başladı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul’da hayata geçirilecek yeni modelle, vatandaşların piyasa koşullarının altında kira bedelleriyle konuta ulaşması amaçlanıyor.

İstanbul’da inşa edilmesi planlanan 100 bin konuta ek olarak 15 bin sosyal konut, Türkiye’de ilk kez uygulanacak sistem kapsamında satışa çıkarılmak yerine kiraya verilecek.

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İLK ETAPTA 1071 KONUT KİRAYA VERİLECEK

Projenin ilk aşamasında İstanbul’un farklı noktalarında bulunan toplam 1071 konut, belirlenen kriterleri karşılayan vatandaşlara tahsis edilecek.

Hak sahipleri konutlarda 3 yıl boyunca kiracı olarak kalabilecek. Tahsis süresinin sonunda ise sözleşme uzatılmayacak.

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İlk etap kapsamında başvurular 14 Eylül’de başladı. Başvuru süreci 25 Eylül’e kadar devam edecek.

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Vatandaşlar başvurularını e-Devlet üzerinden TOKİ’nin “Konut / İşyeri Başvuru” hizmetini kullanarak gerçekleştirebilecek.

Başvuru sırasında herhangi bir ücret alınmayacak.

KİRALAR 10 BİN LİRADAN BAŞLAYACAK

Projede en dikkat çeken ayrıntılardan biri kira fiyatları oldu.

Konutların aylık kira bedelleri 10 bin liradan başlayacak. Kiraların konutların bulunduğu bölgelerdeki piyasa değerlerinin altında tutulması hedefleniyor.

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Böylece özellikle İstanbul’da yüksek kira fiyatları nedeniyle konuta erişmekte zorlanan vatandaşlara alternatif bir seçenek sunulacak.

KONUTLAR HANGİ İLÇELERDE?

İlk etapta kiraya verilecek 1071 konut İstanbul’un farklı bölgelerine dağıtılacak.

Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören’de toplam 360 konut kiraya verilecek.

Maltepe, Tuzla ve Kartal’da 330 konut hak sahiplerini bekleyecek.

Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar’da toplam 291 konut tahsis edilecek.

Arnavutköy’de ise 90 sosyal konut kiraya sunulacak.

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Böylece projenin ilk aşamasında toplam 1071 konut vatandaşlara teslim edilmiş olacak.

İKAMET EDİLEN İLÇEDEN BAŞVURU ZORUNLULUĞU YOK

Projede vatandaşların yalnızca ikamet ettikleri ilçedeki konutlara başvurma zorunluluğu bulunmuyor.

İstanbul il sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlar, şartları taşımaları halinde projede yer alan istedikleri ilçedeki konut için başvuru yapabilecek.

Ancak İstanbul dışında yaşayan vatandaşların başvuruları kabul edilmeyecek.

KONUTLAR EKİM AYINDA TESLİM EDİLECEK

Başvuruların tamamlanmasının ardından hak sahiplerinin belirlenmesi sürecine geçilecek.

İlk etapta kiraya çıkarılan 1071 sosyal konutun teslimlerinin ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Hak sahipleri konutlarını teslim aldıktan sonraki ay itibarıyla kira ödemelerine başlayacak.

1+1'DEN 4+1'E KADAR FARKLI KONUT SEÇENEKLERİ

Kiralık sosyal konut projesinde farklı aile yapılarına uygun konut tipleri bulunacak.

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Proje kapsamında 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri yer alacak.

Yeni evli genç çiftlere 1+1 veya 2+1 konut tahsis edilmesi planlanıyor.

İki veya daha fazla çocuğu bulunan aileler ise 2+1, 3+1 ya da 4+1 konutlardan yararlanabilecek.

KİRALIK SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Projeye başvurabilmek için belirlenen bazı temel kriterlerin karşılanması gerekiyor.

Başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş bulunması şartı aranacak.

Aynı zamanda başvuracak kişinin evli olması gerekiyor.

Başvuru sahibinin en az bir yıldır kesintisiz şekilde İstanbul il sınırları içerisinde ikamet etmesi de zorunlu olacak.

Ailelerin ekonomik durumuna ilişkin de gelir kriteri uygulanacak.

Buna göre aylık ortalama hanehalkı net gelirinin 100 bin lirayı aşmaması gerekecek.

EVİ OLANLAR BAŞVURAMAYACAK

Projede en önemli şartlardan biri de konut sahipliğiyle ilgili olacak.

Başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması gerekiyor.

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Üzerinde konut tapusu bulunan kişilerin başvuruları kabul edilmeyecek.

Ayrıca daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamış olan vatandaşlar da projeden yararlanamayacak.

SON 5 YILDA EV ALIP SATANLAR DA KAPSAM DIŞINDA

Yalnızca mevcut durumda konutu bulunanlar değil, son dönemde konut alım satımı yapan kişiler için de sınırlama uygulanacak.

Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğinde bir taşınmaz satın alan ya da satan vatandaşların başvuruları kabul edilmeyecek.

Sosyal konut veya İlk Evim Arsa projeleri kapsamında asil ya da yedek aktif hak sahipliği bulunan kişiler de kiralık sosyal konut projesine başvuramayacak.

BAŞVURU SONUCU E-DEVLET’TEN TAKİP EDİLECEK

Vatandaşlar başvurularını tamamladıktan sonra süreci yine e-Devlet üzerinden takip edebilecek.

Başvurunun kabul edilip edilmediği TOKİ hizmetleri içerisinde bulunan “Konut / İşyeri Başvuru” ekranından görüntülenebilecek.

KİRALARA İLK 12 AY ZAM YOK

Kiralık sosyal konut modelinde kira artışlarına ilişkin de önemli bir düzenleme bulunuyor.

Konutun teslim edilmesi için idare tarafından bildirilen tarihten itibaren kira bedeli 12 ay boyunca artırılmayacak.

İlk 12 aylık sürenin tamamlanmasının ardından takip eden ilk ocak ayında kira tutarına TÜFE oranında artış yapılacak.

Bu sistemle hak sahipleri ilk yıl boyunca aynı kira bedelini ödemeye devam edecek.

KİRA ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kira ödemeleri konutun teslim edildiği tarihte başlamayacak.

Hak sahipleri ilk kira ödemelerini konutun teslimini takip eden ayın 20’sinde gerçekleştirecek.

KONUTLARDA EN FAZLA 3 YIL OTURULABİLECEK

Proje kapsamında sosyal konutların tahsis süresi 3 yıl olacak.

Bu süre uzatılamayacak.

Hak sahibi olan vatandaşların 3 yıllık süreç içerisinde kendi konutlarını satın almaları halinde ise kiralık sosyal konutu tahliye etmeleri gerekecek.

Böylece sosyal konutların ihtiyaç sahibi diğer vatandaşlara yeniden tahsis edilebilmesinin önü açılacak.

BAŞVURULAR 25 EYLÜL’DE SONA ERECEK

İstanbul’daki kiralık sosyal konut projesinden yararlanmak isteyen vatandaşların 25 Eylül’e kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor.

Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden TOKİ’nin “Konut / İşyeri Başvuru” hizmetinden gerçekleştirilecek ve herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak.