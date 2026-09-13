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İstanbul'da 3 taşınmaz satışa çıkıyor! KGM ihale yoluyla satışını yapacak

13.09.2026 - 09:24 | Son Güncellenme:

#KGM#Gayrimenkul Satışı#İhale Süreci

İstanbul’da gayrimenkul piyasasını yakından ilgilendiren yeni bir satış ilanı yayımlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü, kentin üç farklı ilçesinde bulunan taşınmazları ihale yoluyla satışa çıkaracak. Üsküdar Altunizade, Tuzla Merkez ve Ümraniye Çakmak’taki taşınmazlar için belirlenen tahmini bedeller dikkat çekTİ.

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İstanbulda 3 taşınmaz satışa çıkıyor KGM ihale yoluyla satışını yapacak

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul'daki üç taşınmazın ihale yoluyla satışını yapacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KGM 1. Bölge Müdürlüğünün, konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, İstanbul'un Üsküdar ilçesi Altunizade Mahallesi, Tuzla ilçesi Merkez Mahallesi ve Ümraniye ilçesi Çakmak Mahallesi'ndeki üç taşınmazın satış ihalesi, kapalı teklif usulü artırmayla yapılacak.

İhale kapsamında Üsküdar'daki 209,48 metrekarelik taşınmazın tahmini bedeli 75 milyon 412 bin 800 lira, geçici teminat tutarı 2 milyon 262 bin 384 lira, Tuzla'daki 3 bin 235,73 metrekarelik taşınmazın tahmini bedeli 21 milyon 438 bin 700 lira, geçici teminat bedeli 643 bin 161 lira ve Ümraniye'deki 685,42 metrekarelik taşınmazın tahmini bedeli 9 milyon 762 bin 240 lira, geçici teminat bedeli 292 bin 867,20 lira olarak belirlendi.

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Taşınmazların satışına yönelik ihaleler, 30 Eylül Çarşamba günü Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu'nda yapılacak.

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