İstanbul'da hafta sonu faturası! İşte 4 kişilik bir ailenin kalem kalem harcama tablosu

İstanbul’da artan yaşam maliyetleri, ailelerin sosyal aktivite bütçelerini de doğrudan etkiliyor. Sinemadan tiyatroya, yemekten kahveye kadar birçok kalemde fiyatlar yükselirken, 4 kişilik çekirdek bir ailenin hafta sonunu dışarıda geçirmesinin maliyeti binlerce liraya ulaşıyor.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

SİNEMA BİLETLERİ 300 TL’DEN BAŞLIYOR

Ailelerin hafta sonlarında en sık tercih ettiği aktivitelerin başında sinema geliyor. Ancak bilet fiyatları bütçeler üzerinde önemli bir yük oluşturuyor.

İstanbul’da sinema biletleri 300 TL’den başlarken, filme ve gösterimin yapıldığı salonun özelliklerine göre fiyatlar 750 TL’ye kadar çıkabiliyor. Böylece dört kişilik bir ailenin yalnızca sinema bileti için yapacağı harcama 1.200 TL ile 3.000 TL arasında değişebiliyor.

Öte yandan, pazartesi ve çarşamba günleri uygulanan “halk günü” indirimleri sayesinde bilet fiyatları 140 TL’ye kadar gerileyebiliyor.

Haberin Devamı

TİYATRO, DAHA EKONOMİK BİR ALTERNATİF OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Kültür-sanat etkinlikleri arasında tiyatro, sinemaya kıyasla daha uygun maliyetli seçeneklerden biri olarak dikkat çekiyor. Özel tiyatrolarda bilet fiyatları daha yüksek seviyelere çıkabilse de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları ile Devlet Tiyatroları daha erişilebilir fiyatlar sunuyor.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Devlet Tiyatrolarında yeni sezon 1 Ekim itibarıyla başlayacak. Son uygulanan bilet tarifesine göre ilk üç kategoride tam bilet 450 TL, öğrenci bileti ise 330 TL olarak uygulanıyor. Üçüncü sıra sonrasında ise tam bilet fiyatı 200 TL, öğrenci bileti fiyatı 120 TL seviyesinde bulunuyor.

Haberin Devamı

İBB Şehir Tiyatrolarında ise bilet fiyatları oyunun türüne ve kategoriye göre değişmekle birlikte yetişkinler için 192 TL ile 450 TL arasında değişiyor. Öğrenci biletleri ise 112 TL ile 240 TL arasında satışa sunuluyor.

YEMEK HARCAMALARI BÜTÇEDE ÖNEMLİ YER TUTUYOR

Haberin Devamı

Hafta sonu harcamalarının en büyük kalemlerinden birini de yeme-içme oluşturuyor. Dört kişilik bir ailenin fast food restoranlarını tercih etmesi durumunda en az 1.000 TL’lik bir harcamayı göze alması gerekiyor.

Buna karşılık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal tesisleri daha ekonomik seçenekler arasında öne çıkıyor. Sosyal tesislerde dört kişilik bir ailenin dört ana yemek ve içecekten oluşan siparişinin ortalama maliyeti yaklaşık 1.200 TL’ye ulaşıyor.

Sosyal tesisler, zincir fast food restoranlarına kıyasla daha büyük porsiyonlar sunarken, menülerindeki çeşitli ve görece daha sağlıklı seçeneklerle de tercih ediliyor.

Haberin Devamı

İBB sosyal tesislerinde uygulanan güncel fiyat tarifesine göre çorbalar 80 TL, salatalar 75 TL ile 165 TL arasında, ara sıcaklar 65 TL ile 100 TL arasında değişiyor. Ana yemek fiyatları 220 TL ile 850 TL arasında belirlenirken, tatlılar 85 TL ile 125 TL arasında satışa sunuluyor. İçecek fiyatları ise 8 TL ile 60 TL arasında değişiyor.

KAHVE FİYATLARI YEMEK FİYATLARIYLA YARIŞIYOR

Son yıllarda kahve zincirlerinde yaşanan fiyat artışları da dikkat çekiyor. Birçok zincir kahve mağazasında bir fincan kahvenin fiyatı, bazı yemek seçenekleriyle benzer seviyelere ulaşmış durumda.

Dört kişilik bir ailenin kahve içmek istemesi halinde kişi başına ödenecek tutar 140 TL’den başlayıp 350 TL’ye kadar çıkabiliyor. Bu da yalnızca kahve için yapılacak harcamanın 560 TL ile 1.400 TL arasında değişebileceği anlamına geliyor.

Öte yandan İBB sosyal tesislerinde kahve 55 TL, Türk kahvesi ise 65 TL’den satılıyor. Bazı zincir kahve mağazalarında ödenen bir fincan kahve bedeli, sosyal tesislerdeki bir porsiyon yemek fiyatına yaklaşabiliyor.

Haberin Devamı

ULAŞIM MALİYETLERİNDE OTOPARK ÜCRETLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Bir ailenin hafta sonu sosyalleşme bütçesinde dikkate alınması gereken kalemlerden biri de ulaşım maliyeti. Dışarı çıkarken özel araç ya da toplu taşıma tercih edilmesi toplam harcamayı doğrudan etkiliyor.

Özel araç kullanımında en önemli giderlerden birini otopark ücretleri oluşturuyor. Bu noktada İSPARK, özel işletmelere kıyasla daha ekonomik bir alternatif olarak öne çıkıyor. İSPARK'ta ücret tarifeleri ilçe ve otoparkın bulunduğu konuma göre değişiklik gösterse de fiyatlar genel olarak şu aralıklarda seyrediyor:

0-1 saat: 90 TL - 220 TL

1-2 saat: 110 TL - 300 TL

2-4 saat: 150 TL - 400 TL

4-8 saat: 180 TL - 500 TL

8-12 saat: 260 TL - 370 TL

Tam gün: 240 TL - 600 TL

ÖZEL OTOPARKLARDA ÜCRETLER 1.000 TL'YE KADAR ÇIKABİLİYOR

Merkezi noktalarda veya yoğun bölgelerde özel otopark tercih etmek durumunda kalan aileler için maliyetler daha da yükseliyor. İstanbul genelinde tek tip bir fiyat tarifesi bulunmamakla birlikte, farklı özel otopark işletmelerinin tarifeleri dikkate alındığında ücretlerin İSPARK'a kıyasla belirgin şekilde daha yüksek olduğu görülüyor.

Haberin Devamı

Özel otoparklarda ücretler ortalama olarak şöyle:

0-1 saat: 130 TL - 400 TL

1-2 saat: 180 TL - 500 TL

2-4 saat: 230 TL - 700 TL

4-6 saat: 280 TL - 800 TL

6-8 saat: 330 TL - 900 TL

8-12 saat: 400 TL - 950 TL

12-24 saat: 450 TL - 1.000 TL

Buna göre, özellikle gün boyu süren hafta sonu aktivitelerinde özel otopark ücretleri tek başına 1.000 TL'ye yaklaşarak aile bütçesinde önemli bir harcama kalemi haline geliyor.

ULAŞIM MALİYETLERİ BÜTÇEYİ ŞEKİLLENDİRİYOR

Başka bir ulaşım alternatifi olan toplu taşıma ise özel araç kullanımına kıyasla daha düşük maliyetli bir seçenek sunuyor. İBB'nin 2026 yılı tarifesine göre tam bilet ücreti 46,20 TL, öğrenci bileti ücreti ise 22,55 TL olarak uygulanıyor.

Bununla birlikte toplam ulaşım maliyeti, gidilecek mesafeye ve tercih edilen ulaşım aracına göre değişiklik gösterebiliyor. Metrobüste ücretlendirme durak sayısına göre yapılırken, yolcular tam bilet için en az 33,08 TL, öğrenci bileti için ise en az 14,58 TL ödüyor.

2026 yılı itibarıyla uygulanan güncel metrobüs tarifesi şöyle:

Bir diğer ulaşım seçeneği olan Marmaray'da da ücretlendirme, tıpkı metrobüste olduğu gibi gidilen durak sayısına göre belirleniyor. Güncel tarifeye göre tam bilet ücreti en az 37,40 TL, öğrenci bileti ücreti ise en az 18,13 TL seviyesinde bulunuyor.

2026 yılı itibarıyla geçerli Marmaray ücret tarifesi şu şekilde: