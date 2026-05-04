İstanbul'da kadın esnaf oranı yüzde 27'ye yükseldi

Şengün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda İstanbul'da esnaf sayısının arttığını, bu artışta da kadınların daha fazla oranda olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Teknolojinin ilerlemesi, iş yükünün daha hafif bir hal alması, dijital ortamda satışların yapılmasının da kadın esnaf sayısında artışa katkı sağladığına dikkati çeken Şengün, sadece kadın esnafın değil, e-ticarette de genel esnaf sayısında artışın olduğunu anlattı.

Şengün, sözlerini şöyle sürdürdü: "Örneğin 1 ayda 50 iş yeri kapanıyorsa 70 tane de açılıyor. Odaya üyelik kayıtlarına baktığınızda böyle bir şey görebiliyoruz. Ekonomik şartlar da bu sayının artmasına neden oluyor. Aslında tam tersi düşünülür. Global sıkıntıların ekonomilere etkisinden dolayı bunun ülkemize yansıması üzerinden bazı iş yerlerinde kapanmalara şahit olsak da teknolojinin getirdiği yeni iş alanlarıyla başka mesleklere yönelim olabiliyor. Evden çalışabiliyorlar. Ürettikleri işlerini, ürünlerini evden satabiliyorlar."

Haberin Devamı

Haberin Devamı

"Artık kadınlarımız da bizzat ticaretin içinde"

Haberin Devamı

İSTESOB Başkanı Şengün, salgın döneminden bu yana kadın esnaf sayısında belirli bir artışın görüldüğünü belirterek, "Ama son zamanlarda daha çok artış var. Çünkü kadınlar da artık ekonomiye katılmak istiyorlar. Son 10 yıldır kadınlarımız artık ekonominin içinde olmak istiyor, ekonomiye katkı sunmak istiyor. Artık kadınlarımız da bizzat ticaretin içinde diyebiliriz." dedi.

Haberin Devamı

Şengün, İstanbul'da son 5 yılda kadın esnafların oranının yüzde 27'ye yükseldiğini aktararak, "Şu an odalarımıza kayıtlı 280 bine yakın esnafımız var. Bunun yüzde 27'si kadın esnaflardan oluşuyor ve bu oran her geçen gün artış göstermeye devam ediyor. 5 yıl öncesine kadar bu yüzde 22 idi." diye konuştu.

Haberin Devamı

Kadın esnafların daha çok el ürünleri sattığını ifade eden Şengün, "Tekstil, boncuk, süs eşyaları, takı tasarım bunlarda daha çok yoğunlaşıyorlar. Ayrıca e-ticarette güzellik uzmanlığına yoğun bir ilgi var ve odalarımızın verdiği eğitimlerde ise bu alana da güçlü bir ilgi var. Sınıflar doluyor ve yeni yeni sınıflar açmak durumunda kalıyoruz." dedi.

Şengün, kadın esnafların kendilerine bir alan açtığını ve evlerinin ekonomilerine katkı sunduğunu anlatarak, e-ticaretin herkesin kendi yeteneklerini sergilemesi için de bir olanak sağladığını ve değerlendirebilenlerin de bunun karşılığını aldığını dile getirdi.

Haberin Devamı

Kadın esnafların daha özgüvenli davrandığını belirten Şengün, "Yeteneklerini, el becerisini, sanatını sergiliyor ve iş dünyasına katılıyorlar. Odalarımızda kadın yönetici sayılarımız da arttı. Örneğin ulaşım odalarımızda önceden hiç kadın bile olmazdı, şimdi ise neredeyse hepsinde 1-2 kadın yönetici olmaya başladı. Bazılarında 3 tane bile var, 10-11 kişilik yönetim kurullarında. Orana vurursak artış olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Gençler teknolojiyi daha rahat kullandığı için e-ticarete daha meyilli olabiliyorlar"

Şengün, semt pazarlarında da kadın satıcıların yer aldığını ifade ederek, kadın taksici görünce kimsenin şaşırmadığını, kadın otobüs şoförünün de aynı şekilde her yerde görüldüğünü ve kendilerinin de birlik olarak kadınları her türlü desteklediklerini söyledi.

KOSGEB gibi devlet kurumlarının da kadınlara birçok destek sunduğunu ve o desteklerin de kadın girişimci sayısının artmasını sağladığını anlatan Şengün, şunları kaydetti:

Haberin Devamı

"Gençlerde de çok ilgi var. Onlarda biraz daha dijital ortamı rahat, kolay kullanıyorlar. Daha alışık, daha adapte olmuş vaziyetteler. Belirli bir yaşın üzerindekiler teknolojiyi çok kullanamasa da gençler daha çok kullandığı için onlar bu konuda ticarette daha meyilli olabiliyor. Topladıkları ürünleri bir yerde pazarlayabiliyorlar kendileri üretmeseler ya da yapmasalar bile. Üretim alanlarından bulduklarını alıp onları stoklayıp yapabiliyorlar. E-ticaretin yaygınlaşması ve bu alanda ticaretin artması geleneksel ticareti bir başka boyuta taşıdı diyebiliriz. Bu hem ekonomimize hem de evdeki ekonomiye katkı sunuyor."

İstanbul'daki esnafın fırsat avantajı bulunduğuna işaret eden Şengün, "Türkiye güvenli liman olduğunu teyit etti, Türkiye'ye ilgi var. Esnafımız özellikle Kapalıçarşı'da memnun. Türkiye'nin etrafının ateş çemberi olmasına, yaşanan ABD/İsrail-İran savaşına rağmen Türkiye'nin bölgedeki seyri çok olumlu seyrediyor, bu da turist sayısına o da esnafımıza olumlu şekilde yansıyor." diye konuştu.

Haberin Devamı

Şengün, her geçen yıl turist sayısında artış olduğunu anımsatarak, "Bu İstanbul'a yansıyor ve İstanbul'da bu turizmden payını alıyor. Bu her yönüyle kendini gösteriyor. Otellerimizin dolmasından tutun, üretilen malların satılmasına kadar her türlü sektörde İstanbul bu pastadan payını alabiliyor. Zaten bu ilerleme olduğunda da oteli, taksicisi, lokumcusu hepsi peşi sıra kazanıyor." ifadelerini kullandı.

"Fiziksel dükkanlar her zaman olmaya devam edecektir"

İSTESOB Başkanı Şengün, kadın esnafın ekonomiye başta çalışkanlığıyla katkı yaptığını anlatarak, kadının daha sabırlı ve özgüvenli olduğunu, bu durumun da ticarette önem arz ettiğini, çünkü ticarette risk almanın önemli olduğunu kaydetti.

Kadınların iş hayatında görünümünün esnaf kültürünü zenginleştirdiğini vurgulayan Şengün, "Yani her ortamda bir kadın esnafımızın bulunması o ortamı daha nezih kılıyor, daha güzel kılıyor ve orada ticaretin daha akıllıca yapılmasına da neden oluyor. Kadının olduğu yerde, kadının elinin değdiği yerde bu bir gerçek ki daha güzel sonuçlar alıyoruz." diye konuştu.

Şengün, fiziki dükkanların kapanmasından ziyade e-ticaret ile birlikte dengede gideceğini düşündüğünü belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: "Çünkü her ne kadar dijital ortamlarda ticaret yapmaya insanlar yönelse de bazen vatandaş o temiz havayı solumak için dışarı çıkıp kendisi bizzat alışveriş yapmak istiyor. Gezerek, konuşarak malını almak istiyor. Esnafla muhatap olup pazarlık yapmak istiyor. Yani insani ilişkiler bir yerde daha ön planda. Her ne kadar ticarette dijital ortama kaysak bile küçük esnaflık açısından bu gerçek de yadsınamaz. Fiziksel dükkanlar her zaman olmaya devam edecektir."