İstanbul’da kiralık TOKİ evleri için başvurular yarın başlıyor! Bakan Kurum’dan örnek daire paylaşımı

HABER MERKEZİ- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’daki kiralık sosyal konut projesine ilişkin örnek dairenin görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum, Ataşehir’deki 3+1 kiralık sosyal konutun içinden görüntüleri paylaştığı mesajında “İstanbul’da kiralık konutlarımız için yarın başvuruları almaya başlıyoruz. Evlerimizi merak ediyor musunuz? İşte Ataşehir’de kiraya vereceğimiz TOKİ evleri” ifadelerini kullandı.

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"YARIN BAŞVURULARI ALMAYA BAŞLIYORUZ"

Proje kapsamında yapımı tamamlanan ilk 1071 konut için başvurular alınacak. Başvurular 14 Eylül – 25 Eylül 2026 tarihleri arasında toplanacak. Kura çekimi ve teslimat ekim ayında başlayacak. İstanbul’da 4 ayrı bölge için başvuruların alınacağı proje kapsamında konutlar, 3 yıl süre ile belirtilen şartlara uyan 18 yaşından büyük evli T.C. vatandaşlarına kiralanacak.

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KİRALAR 10 BİN TL'DEN BAŞLAYACAK

Bölge rayicin altında fiyatlarla ev sahibi olmayan vatandaşlara uygun şartlarda kiralama imkanı sunacak proje kapsamında kira tutarları aylık 10 bin liradan başlayacak. Kira tutarları konutun büyüklüğüne göre değişecek.

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12 İLÇEYİ KAPSAYAN 4 BÖLGEDE EVLER KİRALANACAK

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Kiralık konut tahsis edilecek bölgeler 4 grubu ayrıldı. Birinci gruptaki Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde toplam 291, ikinci gruptaki Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde toplam 330, üçüncü gruptaki Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde toplam 360 ve dördü gruptaki Arnavutköy ilçesinde 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak.

BAŞVURU ÜCRETİ ALINMAYACAK

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Başvuru tarihi itibariyle son 12 aya ilişkin aylık ortalama hane halkı net gelirinin proje kapsamında belirlenen 100.000 TL üst sınırını aşmaması şartı ve geriye dönük en az 1 yıl İstanbul’da ikamet etme koşulları aranacak. Başvuru ücreti alınmayacak. Başvurular e-Devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" hizmeti menüsünden gerçekleştirilecek.

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BAŞVURULAR 14-25 EYLÜL ARASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Eylül’de başvurularının başlayacağını duyurduğu Yüzyılın Konut Projesi kapsamındaki kiralık sosyal konut kampanyası İstanbul’da ilk etapta 1071 konutun kiralanmasıyla başlıyor.

İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin de sosyal konut dar gelirli vatandaşlar için Türkiye’de ilk kez uygulanacak sistemle kiralanacak. İstanbul’da 4 ayrı bölge için başvuruların alınacağı proje kapsamında konutlar 3 yıl süre ile belirtilen şartlara uyan 18 yaşından büyük evli T.C. vatandaşlarına kiralanacak.

Bölge rayicin altında fiyatlarla ev sahibi olmayan vatandaşlara uygun şartlarda kiralama imkanı sunacak proje kapsamında kira tutarları aylık 10 bin liradan başlayacak. Kira tutarları konutun büyüklüğüne göre değişecek.

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Proje kapsamında yapımı tamamlanan ilk 1071 konut için başvurular alınacak. Başvurular 14 Eylül – 25 Eylül 2026 tarihleri arasında toplanacak. Kura çekimi ve teslimat ekim ayında başlayacak.

4 BÖLGEDE KİRALIK EVLER TAHSİS EDİLECEK

Kiralık konut tahsis edilecek bölgeler 4 grubu ayrıldı.

1. Grup: Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar

2. Grup: Maltepe, Tuzla, Kartal

3. Grup: Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören

4. Grup: Arnavutköy

İLK ETAPTA 1071 KONUT KİRALANACAK

Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde toplam 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde toplam 291 ve Arnavutköy ilçesinde 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak.

1+1 konut: 10.000 TL

2+1 konut: 12.000 TL

3+1 konut: 15.000 TL

4+1 konut: 18.000 TL’den başlayacak.

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Genç Evli Ailelere, 1+1 veya 2+1 konut, İki veya Daha Fazla Çocuklu Ailelere 2+1, 3+1 veya 4+1konut tahsis edilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Vatandaşlık Şartı: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Yaş Şartı: Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

Evlilik Şartı: Evli olmak. (Başvuru dönemi sonu itibariyle 65 yaşını doldurmuş başvuru sahipleri için evlilik şartı aranmayacaktır.)

İkamet Şartı: İstanbul il sınırları içerisinde başvuru döneminin son günü itibarıyla en az bir yıldır Adres Kayıt Sisteminde kesintisiz ikamet ediyor ve Tarihçeli İkametgah Belgesi ile belgelendirebiliyor olmak,

EV SAHİBİ OLMAMAK GEREKİYOR

Mülkiyet ve/veya Hak Sahipliği Bulunmaması Şartı: Mülkiyet ve/veya Hak Sahipliği Bulunmaması Şartı: Başvuru sahibi veya eşinin; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması gerekiyor. Başvuru döneminin son gününden geriye doğru son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı edinmemiş, devretmemiş veya satmamış olması koşulu buluyor.

Başvuru döneminden önce Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile konut sözleşmesi imzalanmamış olması, başvuru döneminden önce Toplu Konut İdaresi tarafından yürütülen sosyal konut veya İlk Evim Arsa Projeleri kapsamında asil veya yedek aktif hak sahipliğinin bulunmaması, şartları aranacak.

Gelir Şartı: Başvuru tarihi itibariyle son 12 aya ilişkin aylık ortalama hane halkı net gelirinin proje kapsamında belirlenen 100.000 TL üst sınırını aşmaması şartı aranacak.

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Başvuru ücreti alınmayacak. Başvurular e-Devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" hizmeti menüsünden gerçekleştirilecek.

İLK YIL KİRA ARTIŞI OLMAYACAK

Tahsis bedeli her ayın 20’sinde aylık olarak ödenir. Kira artışı 12 ayın ardından ilk Ocak ayında, TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak yapılır. Sonraki artışlar, her yıl Ocak ayında aynı usule göre gerçekleştirilir.