Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Uzmanparaİstanbul'da Kurban Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz olacak
HaberlerUzmanpara

İstanbul'da Kurban Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz olacak

23.05.2026 - 12:14 | Son Güncellenme:

#İstanbul Toplu Ulaşım#Bayram Ücretsiz Ulaşım#Kişiselleştirilmiş İstanbulkart

Kurban Bayramı boyunca kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak.

İstanbulda Kurban Bayramında toplu ulaşım ücretsiz olacak

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir bayram geçirmesi ve kentte olumsuzluk yaşanmaması için yürütülen hazırlıklar tamamlandı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, 27-30 Mayıs'ta İBB'ye ait tüm toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek. Metro İstanbul AŞ, bayramın ilk günü hatlarda pazar günü tarifesi uygulayacak. Bayramın diğer günlerinde ise cumartesi günü tarifesiyle hizmet verilecek. Gece metrosu hizmeti, cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde, gece metrosu işletilen hatlarda kesintisiz olarak devam edecek.

İETT, Metro İstanbul AŞ ve Şehir Hatları AŞ gerekli hallerde ek seferler koyacak. Ayrıca İETT, İstanbulluların kurban satış ve kesim alanlarına rahat ulaşım sağlayabilmesi için Alibeyköy-Ferthatpaşa ve Paşaköy kurban satış ve kesim yerleri için 15 farklı hatta hizmet verecek.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Alibeyköy Kurban Satış ve Kesim Alanı için TM11-Yeşilpınar-Alibeyköy, TM17-Sultangazi-Alibeyköy, TM6-Mevlana-Alibeyköy, TM8-Akşemsettin-Alibeyköy hatları, Ferhatpaşa Kurban Satış ve Kesim Alanı için 14KS-Sultanbeyli Gölet-Kozyatağı Metro, 18UK-Uzundere-Kozyatağı, 19YK-Yenidoğan-Kayışdağı, 320A-Sultanbeyli Mimarsinan/Samandıra-Üsküdar, 320Y-Yenidoğan-Kozyatağı Metro hatları kullanılabilecek.

Haberin Devamı

Vatandaşlar, Paşaköy Kurban Satış ve Kesim Alanı'na, 132M-Sultanbeyli Mimarsinan-Kartal Metro/Cevizli, 18M-Sultanbeyli Mimarsinan-Uzunçayır Metrobüs/Harem, SM3-Mimar Sinan Mahallesi-Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi, UM74-Sultanbeyli Devlet Hastanesi/Necip Fazıl Metro-Dudullu OSB, SM6-Sultanbeyli Devlet Hastanesi-Samandıra Merkez Metro hattıyla ulaşım sağlayabilecek.

Haberin Devamı

Öte yandan Pendik Kurnaköy Kurban Pazarı için 20 Mayıs itibarıyla KRB3 Pendik-Kurnaköy hattı da hizmete alındı.

EN ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özelden kurultay açıklaması
Özgür Özel'den 'kurultay' açıklaması
Fethiye Belediye Başkanı Karacaya silahlı saldırı
Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya silahlı saldırı
Çöpte bulduklarıyla ofis kurdu Ailem, Bizi rezil ediyorsun dedi
Çöpte bulduklarıyla ofis kurdu! Ailem, 'Bizi rezil ediyorsun' dedi
3 metrelik dev yılan evin altına yuva yaptı, belediye harekete geçti: Aileme zarar verecek diye korkuyoruz
3 metrelik dev yılan evin altına yuva yaptı, belediye harekete geçti: Aileme zarar verecek diye korkuyoruz
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirCaydırıcılığın yeni adı TÜRKİYE
Tunca Bengin
Tunca BenginKol kırıldı yen içinde kalmadı!..
Melih Aşık
Melih AşıkKILIÇLARIN DANSI
Cem Kılıç
Cem KılıçOECD’ye göre emeğin vergi yükü
Zeynep Aktaş
Zeynep AktaşBorsa hızlı geri döndü!
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluHadise’de iz bırakan ex’ler
Deniz Kilislioğlu
Deniz KilislioğluKrizleri aşan gerçeklik
İlgili Haberler
İstanbulda bayram göçü: Ek seferler devreye girdi: Bilet bulabildik, biz şanslı kişilerdeniz
İstanbul'da bayram göçü: Ek seferler devreye girdi: Bilet bulabildik, biz şanslı kişilerdeniz
Ege Denizinde 4.3 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem
CHPli büyükşehir belediye başkanlarından ortak açıklama
CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından ortak açıklama
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca silahlı saldırıya uğradı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca silahlı saldırıya uğradı