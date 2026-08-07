İstanbul'da taşınmanın maliyeti 200 bin TL'ye ulaştı! İşte kalem kalem tüm masraflar

Dünyanın en hareketli şehirlerinden biri olan İstanbul, sadece kira fiyatlarındaki artışla değil, taşınma maliyetlerindeki yükselişle de dikkat çekiyor. TÜİK verilerine göre İstanbul, 329 bin 912 kişiyle en çok göç alan il oldu. Bu hareketlilik, taşınma sürecinde karşılaşılan maliyetleri de yeniden gündeme getiriyor. Peki, İstanbul'da taşınma maliyetleri ne durumda?

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Merkez Bankası verilerine göre İstanbul'da 100 metrekarelik bir konutun ortalama kira bedeli 45 bin TL seviyesinde bulunuyor. Bu tutara nakliye ücreti, emlakçı komisyonu, depozito bedeli ve abonelik giderleri de eklendiğinde, kentte ortalama bir ev taşımanın maliyeti 200 bin TL'ye ulaşıyor. Üstelik bu hesaplama yalnızca temel gider kalemlerini kapsıyor. Taşınma sürecinde ortaya çıkabilecek boya, tadilat, temizlik ve benzeri ek masraflar ise bu tutara dahil edilmiyor.

EV TAŞIMANIN BEDELİ 45 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

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İstanbul'da taşınma maliyetleri standart bir tarifeye göre belirlenmiyor. END (Evden Eve Nakliyeciler Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bağlar, bu ücretin birçok faktöre göre değiştiğini belirtiyor.

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Buna göre evlerin bulunduğu kat, binada asansör bulunup bulunmaması, iki adres arasındaki kilometre farkı ve eşya yoğunluğu, taşınma ücretlerini doğrudan etkiliyor.

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END verilerine göre İstanbul'da nakliye fiyatları;

1+1 ev 45 bin TL'den,

2+1 ev 55 bin TL'den,

3+1 ev 65 bin TL'den başlıyor.

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UCUZ TAŞINMA VAADİNE DİKKAT: MALİYET SONRADAN KATLANABİLİYOR

Taşınma sürecinde maliyet önemli bir kriter olduğu için vatandaşlar daha uygun fiyat veren şirketlere yönelebiliyor. Ancak Bağlar, piyasa şartlarının çok altında fiyat veren korsan taşınma şirketlerine karşı uyarıda bulunuyor.

Söz konusu şirketlerde en çok yaşanan mağduriyet sonradan ortaya atılan rakamlar oluyor. Örneğin vatandaşla 20 bin TL'ye anlaşan bir korsan şirket, paketleme yapıldıktan sonra maliyeti 70 bin TL'ye çıkarabiliyor.

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TAŞINIRKEN SADECE FİYATA BAKMAYIN

Piyasa şartlarının çok altında sunulan fiyat teklifleri ilk bakışta cazip görünse de eşyaların korsan ve yetkisiz kişilerin eline düşmesine neden olabiliyor. Bu nedenle yalnızca fiyat odaklı hareket edilmemesi, taşınma öncesinde mutlaka imzalı ve kaşeli bir sözleşme yapılması gerekiyor.

Ayrıca taşımayı gerçekleştirecek firmanın Ulaştırma Bakanlığı onaylı K3 Yetki Belgesi bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli. Vatandaşların anlaşacakları firmanın güvenilirliğini Evden Eve Nakliyeciler Derneği üzerinden sorgulamaları da öneriliyor.

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DİĞER BÜYÜK KALEMLER: KOMİSYON VE DEPOZİTO

Taşınma maliyetleri yalnızca nakliye ücretiyle sınırlı kalmıyor. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Genel Başkanı Hakan Akdoğan, emlak hizmet bedeli, depozito ve abonelik masraflarının da bütçede önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekti. Buna göre, yasal olarak emlakçıya 1 kira bedeli ile buna ek olarak KDV ödenmesi gerekiyor.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 342. maddesine göre, ev sahibi, kiracıdan en fazla üç aylık kira bedeli kadar depozito talep edebilse de bu oran genelde 1 aylık kira olarak uygulanıyor.

Bu şekilde; Merkez Bankası tarafından İstanbul'a ortalama kira fiyatı olarak biçilen 45 bin TL'lik bir konutun ilk giriş maliyeti; kira, komisyon ve depozito olmak üzere en az 135 bin TL olarak hesaplanıyor.

ABONELİK GİDERLERİ DE BÜTÇEYİ ARTIRIYOR

Taşınma sürecinde ödenen giderler yalnızca nakliye ve emlak komisyonuyla sınırlı kalmıyor. Akdoğan, yeni eve geçişte doğal gaz, su ve elektrik abonelikleri için ödenen bedeller de taşınma bütçesine ek yük getirdiğini ifade ediyor.

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İstanbul'da abonelik masrafları ise şu şekilde;

İGDAŞ doğal gaz aboneliği: 4 bin 97 TL

İSKİ su aboneliği: 1.886 TL

Boğaziçi Elektrik aboneliği: Yaklaşık 1.315 TL (EPDK'nın belirlediği 263 TL/kW birim bedeli üzerinden, yaygın olarak kullanılan 5 kW sözleşme gücü esas alınarak hesaplanıyor.)

EVE GİRMEDEN ÖNCE BU KONTROLLER YAPILMALI

TÜGEM Başkanı Akdoğan, taşınacak vatandaşların evi teslim almadan önce mutlaka teslim tutanağı imzalaması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca vatandaşların eve girmeden önce demirbaş listesini kontrol etmesi, evin ilk halini fotoğraflaması ve konutu detaylı şekilde incelemesi gerektiğinin de altını çiziyor.

EMLAKÇI SEÇERKEN BU DETAY ÖNEMLİ

Akdoğan, vatandaşların emlakçı seçiminde dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Vatandaşlar bir emlakçının yetkili olup olmadığını muhakkak TTBS (Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi) üzerinden kontrol etsin. Ayrıca emlakçının mülk sahibinden alınmış olan yetkilendirme sözleşmesi olup olmadığını da bakılması gerekiyor."