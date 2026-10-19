İstanbul'daki selin yaraları sarılıyor! Esnafa nakdi destekte ilk ödemeler başladı

İstanbul’da 14-15 Ekim tarihlerinde etkili olan sağanak, kentin birçok noktasında su baskınlarına neden oldu. Selden etkilenen iş yerlerinde maddi zarar oluşurken, esnafın kayıplarının giderilmesine yönelik destek süreci de başlatıldı.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sel nedeniyle mağduriyet yaşayan esnaf için 80 milyon liralık nakdi kaynak ayrıldığını açıkladı. Destek kapsamında ödemeler, 19 Ekim Pazartesi günü itibarıyla başladı.

İstanbul Valiliği koordinasyonunda yürütülecek süreçte, iş yerlerindeki zararların tespit edilmesi ve desteklerin bu değerlendirmeler doğrultusunda ulaştırılması hedefleniyor. İş yeri sahiplerinin ise yaşadıkları zararı gösteren belgeleri hazırlaması ve resmi duyuruları takip etmesi gerekiyor.

ESNAFIN KAYIPLARI İÇİN 80 MİLYON LİRALIK KAYNAK

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Sağanağın ardından meydana gelen su baskınları, esnafın faaliyet gösterdiği birçok iş yerini etkiledi. İş yerlerine giren sular ve zarar gören ürünler nedeniyle oluşan maddi kayıplar, destek çalışmalarını gündeme getirdi.

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Bakan Bolat’ın açıkladığı 80 milyon liralık nakdi kaynak, selden etkilenen esnafa yönelik destek kapsamında kullanılacak. Böylece su baskınlarının ardından mağduriyet yaşayan iş yeri sahiplerinin kayıplarının giderilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

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Desteklerin dağıtımında İstanbul Valiliğinin koordinasyonu esas alınacak. Süreçte yapılacak hasar tespitleri, esnafın yaşadığı kaybın değerlendirilmesinde belirleyici olacak.

ÖDEMELER 19 EKİM’DE BAŞLADI

Nakdi destek kapsamında ödeme süreci, 19 Ekim Pazartesi günü itibarıyla başladı. Selin ardından iş yerindeki zararı gidermeye çalışan esnaf için başlatılan süreç, hasar tespitleri ve ilgili değerlendirmeler doğrultusunda yürütülecek.

Toplam destek bütçesi 80 milyon lira olarak açıklanırken, her bir iş yerine yapılacak ödemenin tutarına ilişkin aktarılan bilgilerde ayrı bir rakam yer almadı. Bu nedenle esnafın, kendi iş yerine ilişkin değerlendirme ve ödeme bilgilerini resmi kanallardan takip etmesi gerekiyor.

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İLK ADIM: HASARI FOTOĞRAF VE VİDEOYLA BELGELEYİN

Destek sürecinde esnafın dikkat etmesi gereken ilk konu, iş yerinde meydana gelen hasarın kayıt altına alınması. Selden etkilenen iş yeri sahiplerinin, zararı ayrıntılı fotoğraf ve videolarla belgelemesi gerekiyor. Su baskınının iş yerinde oluşturduğu hasarın ve zarar gören ürünlerin görüntülenmesi, maddi kaybın ortaya konulması açısından önem taşıyor.

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Hazırlanacak görüntüler, hasar tespit sürecinde yaşanan mağduriyetin değerlendirilmesine yardımcı olacak. Bu nedenle iş yerindeki zararın farklı noktalarıyla kayıt altına alınması ve fotoğraf ile videoların saklanması gerekiyor.

ZARAR GÖREN ÜRÜNLERİN FATURALARI HAZIR OLMALI

Belgeleme aşamasının bir diğer önemli bölümünü ise faturalar oluşturuyor. Esnafın, su baskını nedeniyle zarar gören ürünlere ait mevcut faturalarını hazır bulundurması isteniyor.

Ürünlerin faturaları, iş yerinde meydana gelen maddi kaybın belgeler üzerinden değerlendirilmesine katkı sağlayacak. Fotoğraf ve video kayıtlarıyla birlikte hazırlanacak bu belgeler, tespit sürecinde kullanılabilecek.

Bu nedenle selden etkilenen esnafın, zarar gören ürünlere ilişkin elindeki faturaları bir araya getirmesi ve süreç boyunca ulaşılabilir durumda tutması gerekiyor.

BAŞVURU SÜRECİ İÇİN RESMİ DUYURULAR TAKİP EDİLMELİ

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İş yeri sahiplerinin belgelerini hazırladıktan sonra valilik, kaymakamlık ve bağlı bulundukları esnaf odalarının duyurularını düzenli olarak kontrol etmesi gerekiyor.

Başvuru ve değerlendirme sürecine ilişkin yönlendirmeler, bu kurumların resmi internet sayfalarından takip edilebilecek. Esnafın, hangi aşamada nasıl hareket etmesi gerektiğini öğrenmek için ilgili duyuruları izlemesi önem taşıyor.

Aktarılan bilgilerde başvurular için tek bir internet adresi, son başvuru tarihi veya ayrıntılı bir başvuru takvimi paylaşılmadı. Bu başlıklardaki bilgilerin de resmi açıklamalar üzerinden takip edilmesi gerekiyor.

HASAR TESPİTLERİ DEĞERLENDİRMEDE BELİRLEYİCİ OLACAK

Destek sürecinde, selden etkilenen iş yerlerindeki maddi kaybın belirlenmesine yönelik tespitler yapılacak. Esnafın hazırladığı görüntüler ve mevcut faturalar da yaşanan zararın belgelenmesinde önem taşıyacak.

İstanbul Valiliği koordinasyonunda yürütülecek çalışmalar kapsamında, iş yerlerindeki kayıplar değerlendirilerek destek süreci ilerletilecek. Bakan Bolat’ın açıklamasıyla duyurulan nakdi kaynak için ödemeler başlarken, sel mağduru esnafın belgelerini hazırlaması ve resmi kurumların yönlendirmelerini takip etmesi gerekiyor.