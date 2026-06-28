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İstanbul'u bıraktı, Bodrum'da servet yetiştiriyor! Yaban Mersini için Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar

28.06.2026 - 09:56 | Son Güncellenme:

#Yaban Mersini#Bodrum#İhracat

İstanbul'daki şehir hayatını geride bırakıp Bodrum'da bambaşka bir yaşam kuran Kerem San, bugün binlerce saksıda yetiştirdiği yaban mersinleriyle dikkat çekiyor. Bölgenin ilk büyük ölçekli üreticilerinden biri olan San, modern üretim teknikleriyle yılda 20-30 ton rekolteye ulaşırken, ürünlerini yurt dışına gönderiyor.

Bahçeye gelen ziyaretçiler ise sepetlerini alıp meyveleri kendi elleriyle topluyor, dalından taze yaban mersini yemenin keyfini yaşıyor. Hem üretimi hem de turizmi buluşturan bu girişim, Bodrum'un en dikkat çeken başarı öykülerinden biri olarak öne çıkıyor.

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32 DÖNÜMLÜK BAHÇEDE BÜYÜK BAŞARI

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçeleri arasında yer alan 32 dönümlük arazide, yaklaşık 16 bin saksıda yaban mersini üretimi yapan Kerem San hem bölge tarımına katma değer sağlıyor hem de agro turizmle kapılarını ziyaretçilere açıyor.

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İstanbulu bıraktı, Bodrumda servet yetiştiriyor Yaban Mersini için Türkiyenin dört bir yanından geliyorlar

Aynı zamanda tüccarlar aracılığıyla da ihracat yapan San, "Yaklaşık 16 bin saksımız var. 20 ile 30 ton arasında bir rekoltemiz oluyor. Zor bir kış olursa daha az, uygun bir kış olursa daha fazla verim oluyor" dedi.

Pandemi döneminde İstanbul'daki işini bırakarak Bodrum'a yerleşme kararı alan Kerem San, bir iş fikri arayışıyla tarıma yöneldi. Bölgede bu ölçekte üretim yapan tek girişimci olduğunu belirten San, yaban mersininin yanı sıra bu meyveden reçel ve dondurma gibi katma değerli yan ürünler de üretmeye başladı.

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İstanbulu bıraktı, Bodrumda servet yetiştiriyor Yaban Mersini için Türkiyenin dört bir yanından geliyorlar

Kerem San, Koru Mahallesi'ndeki tesisinde tarımsal üretimi turizmle entegre etti. Bahçeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, ellerindeki sepetlerle yaban mersini toplayıp meyveyi dalından yeme imkanı buluyor. Bu aktivite, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

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İstanbulu bıraktı, Bodrumda servet yetiştiriyor Yaban Mersini için Türkiyenin dört bir yanından geliyorlar

Ürettiği yaban mersinini tüccarlar vasıtasıyla ihraç eden San, aynı zamanda bölgedeki birçok markete de doğrudan satış yapıyor. Hasat dönemi boyunca bölge halkına istihdam sağlayan tesiste toplanan meyveler ambalajlama aşamasında boyutlarına göre ayıklanarak satışa hazır hale getiriliyor.

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İstanbulu bıraktı, Bodrumda servet yetiştiriyor Yaban Mersini için Türkiyenin dört bir yanından geliyorlar

'BÖLGEDE HİÇ YOK'

Pandemiyle birlikte Bodrum'a yerleştiklerini ve o dönemden beri yaban mersini yetiştiriciliği yaptıklarını ifade eden Kerem San, "Bu arazilerde katma değerli neler yapabileceğimizi düşünerek yola çıktık. Her tarafta buğday, mısır tarlaları vardı. Bizim tarlamızda da senelerce buğday ve mısır üretilmiş, senelerce kiralanmış. Biz de hem ihracat potansiyeli olan hem iç pazarda kıymetli bir ürün olan ve de büyüme pazarı da giderecek artacak olduğuna inandığımız yaban mersini üretmeye karar verdik.

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İstanbulu bıraktı, Bodrumda servet yetiştiriyor Yaban Mersini için Türkiyenin dört bir yanından geliyorlar

Yaban mersini bu bölgede hiç yok ve üretilmemiş. Buranın toprağı da yaban mersini üretimine uygun değil. Hatta suyumuz da uygun değil. Biz de topraksız tarım şeklinde saksılar içerisinde kendi özel karışımımızla yetiştiriyoruz. Suyumuzu ters ozmos siteminden geçirip iyice temizleyip ondan sonra gübreleyerek veriyoruz. Akıllı bir otomasyon sistemimiz var. Biz buradan bitkilere verilecek olan su ve gübreyi damla sistemiyle ulaştırıyoruz" diye konuştu.

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İstanbulu bıraktı, Bodrumda servet yetiştiriyor Yaban Mersini için Türkiyenin dört bir yanından geliyorlar

'20-30 TON ARASINDA REKOLTEMİZ OLUYOR'

Yaklaşık 16 bin saksı üzerinden üretim yaptıklarını ifade eden San, "Yaban mersinini 1 yaşında aldık. Sonra geliştikçe saksı içerisinde büyüdükçe rekoltesi de ona bağlı olarak artıyor. İlk etapta yarım kilo verdi, sonra sırasıyla 1, 1,5-2 kiloları görmeye başladı. Açıkta yetiştiricilik yapıyoruz.

İstanbulu bıraktı, Bodrumda servet yetiştiriyor Yaban Mersini için Türkiyenin dört bir yanından geliyorlar

Bunun da kendine göre birtakım riskleri var. Zaman zaman aşırı yağmurlar oluyor, aşırı soğuklar oluyor. Bütün bunlara rağmen ortalama saksı başı 1,5-2 kilogram görüyoruz, önümüzdeki seneler de her şey iyi giderse belki 3-4 kiloları inşallah görme ihtimalimiz var. Burası 43 dönüm, yaklaşık 32 dönüm alanda yetiştiricilik yapıyoruz. Yaklaşık 16 bin saksımız var. 20 ila 30 ton arasında bir rekoltemiz oluyor. Zor bir kış olursa daha az, uygun bir kış olursa daha fazla verim oluyor" ifadelerini kullandı.

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İstanbulu bıraktı, Bodrumda servet yetiştiriyor Yaban Mersini için Türkiyenin dört bir yanından geliyorlar

'TÜCCAR ÜZERİNDEN İHRACAT YAPIYORUZ'

Tüccar üzerinden ihracat yaptıklarını ifade eden Kerem San, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolaylı olarak ihracata veriyoruz. Tüccar üzerinden ihracat yapabiliyoruz. Bizden alıyorlar. Onlar da gerek Avrupa'da çeşitli ülkeler olmak üzere gerekse Dubai'ye, Uzak Doğu’ya çeşitli yerlere yolluyorlar. Burada büyük firmalarla çalışıyoruz. Onlar bizden alıp marketlere veriyor. Bodrum ve Milas'tan gelen çokça ziyaretçimiz oluyor. Aileler çocuklarıyla birlikte geliyor ve burada yaban mersinini kendileri topluyorlar. Meyvelerimizden reçel yapıyoruz, dondurma yapıyoruz. Reçellerimiz seviliyor ve tercih ediliyor. Gelen misafirlerimize dondurmamızı ikram ediyoruz. Aynı zamanda kurutuyoruz ve kuru haline de çok talep var."

İstanbulu bıraktı, Bodrumda servet yetiştiriyor Yaban Mersini için Türkiyenin dört bir yanından geliyorlar

Ailesiyle birlikte yaban mersini toplamaya gelen Nehir Öztürk (19) ise "Keyifli bir deneyim oldu. Gelip kendiniz toplayabiliyorsunuz. Olabildiğince tüketmeye çalışıyorum. Direkt dalından hem toplayıp hem de yiyebiliyorsunuz" dedi.

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