Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Uzmanparaİstanbul’un yıllık enflasyonu belli oldu
HaberlerUzmanpara

İstanbul’un yıllık enflasyonu belli oldu

01.05.2026 - 14:00 | Son Güncellenme:

#İstanbul Enflasyonu#Perakende Fiyatlar#İTO Verileri

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) açıkladığı verilere göre, İstanbul’da Nisan ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 3,74, yıllık bazda ise yüzde 36,83 arttı.

İstanbul’un yıllık enflasyonu belli oldu

İstanbul’un Nisan ayı enflasyonu belli oldu. Nisan ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 3,74 olarak gerçekleşti. 2025 Nisan ayına göre 2026 Nisan ayında İstanbul’da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde yüzde 36,83 olarak gerçekleşti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Nisan ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre Giyim ve Ayakkabı harcama grubunda yüzde 11,09, Konut harcama grubunda yüzde 8,80, Haberleşme harcama grubunda yüzde 6,49, Gıda ve Alkolsüz İçecekler harcama grubunda 2,57, Ev Eşyası harcama grubunda yüzde 2,36, Sağlık Harcama grubunda yüzde 1,83, Çeşitli Mal ve Hizmetler harcama grubunda yüzde 1,80, Lokanta ve Oteller harcama grubunda yüzde 1,58, Alkollü İçecekler ve Tütün harcama grubunda yüzde 0,87, Ulaştırma harcama grubunda yüzde 0,48, Eğitim harcama grubunda yüzde 0,03 artış, Eğlence ve Kültür harcama yüzde 0,12 azalış izlendi.

Haberin Devamı
Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı yakından ilgilendiriyor: Site aidatlarında yeni dönem! İşte madde madde yeni uygulamalar
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRMilyonlarca ev sahibi ve kiracıyı yakından ilgilendiriyor: Site aidatlarında yeni dönem! İşte madde madde yeni uygulamalarHaberi Görüntüle

İstanbul’da 2026 Nisan ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; Giyim ve Ayakkabı Harcama grubunda yer alan ürünlerde mevsim değişiminin devreye girmesi, Konut harcama ve Haberleşme Harcama gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerde kamu kaynaklı yukarı yönlü fiyat değişimleri, Gıda ve Alkolsüz İçecekler Harcama grubunda mevsim geçiş etkisinin görülmesi ile diğer harcama gruplarında piyasa koşullarına bağlı olarak izlenen fiyat değişimleri etkili oldu. 2026 Nisan ayında en yüksek grup artışı Giyim ve Ayakkabı harcama grubunda (yüzde 11,09), en yüksek grup azalışı ise Eğlence ve Kültür harcama grubunda (0,12) izlendi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
Altını olanlar dikkat: Dev bankadan ezber bozan tahmin!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltını olanlar dikkat: Dev bankadan ezber bozan tahmin!Haberi Görüntüle

TOPTAN EŞYA FİYATLARI İNDEKSİ

Haberin Devamı

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve 2026 Mart ayında yüzde 1,54 oranında artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi 2026 Nisan ayında yüzde 4,32 oranında arttı. 2026 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 22,28, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 22,85 oldu. Nisan 2026’da Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Mensucat grubunda yüzde 10,62, İşlenmemiş Maddeler grubunda yüzde 9,15, Kimyevi Maddeler grubunda yüzde 7,83, İnşaat Malzemeleri grubunda yüzde 3,68, Yakacak ve Enerji Maddeleri grubunda yüzde 3,64, Madenler grubunda yüzde 2,25 ve Gıda Maddeleri grubunda yüzde 1,11 artış gözlendi. Yıllık ortalama bazda 2026 yılı Nisan ayı gruplar itibariyle artışlar sırasıyla; İnşaat Malzemelerinde yüzde 32,93, Madenlerde yüzde 27,13, Gıda Maddelerinde yüzde 26,51, Yakacak ve Enerjide yüzde 21,53, Mensucatta yüzde 19,95, İşlenmemiş Maddelerde yüzde 14,84, Kimyevi Maddelerde yüzde 12,26 artış gerçekleşti.

EN ÇOK OKUNANLAR
Mayıs ayında kar sürprizi... Kent merkezi bembeyaz
Mayıs ayında kar sürprizi... Kent merkezi bembeyaz
ABDden Almanya kararı 5 bin asker geri çekilecek
ABD'den Almanya kararı! 5 bin asker geri çekilecek
Yeni ücret ne kadar olur En düşük emekli maaşı için yeni tahmin
Yeni ücret ne kadar olur? En düşük emekli maaşı için yeni tahmin!
Yunan basını yazdı: Denizlerde Türk çağı
Yunan basını yazdı: Denizlerde Türk çağı!
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginEsir çocuklara yasaya gerek yok!..
Melih Aşık
Melih AşıkUÇAN BELGE
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluEurovision’daki iki yüzlü ülkeler
Deniz Kilislioğlu
Deniz KilislioğluHürmüz’de ‘yeni sayfa’ mümkün mü?
İlgili Haberler
Şanlıurfa Siverekte zincirleme kaza: 2 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralı
Şanlıurfa Siverek'te zincirleme kaza: 2 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralı
KGMden İzmir Çevre Yolunun ücretli hale getirileceği iddialarına ilişkin açıklama
KGM'den "İzmir Çevre Yolu'nun ücretli hale getirileceği" iddialarına ilişkin açıklama
Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunda 43 il için sarı kodlu uyarı İstanbulda fırtına alarmı
Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunda 43 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul'da fırtına alarmı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Cumhuriyetini çatışmalardan, ateşten uzak tutuyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Cumhuriyeti'ni çatışmalardan, ateşten uzak tutuyoruz