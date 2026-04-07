İşte dolar ve euroda son durum

07.04.2026 - 10:08 | Son Güncellenme:

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 44,6050 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 44,5740'tan tamamladı.

Dolar/TL saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,6050'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 51,5350'den, sterlin/TL de önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 59,1520'den satılıyor.

Dolar endeksi de yatay seyirle 100 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu kaynaklı haber akışı, varlık fiyatlamaları üzerindeki belirleyici rolünü korumaya devam ediyor.

ABD/İsrail ile İran arasında, bölgesel arabulucular eşliğinde 45 günlük olası bir ateşkesin şartlarının müzakere edildiğine yönelik haberler görece riskli varlıklarda toparlanmayı destekledi.

Analistler, yarın yayımlanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklar ile cuma günü açıklanacak ABD'nin enflasyon verilerinin piyasaların yönü açısından belirleyici olmasının beklendiğini aktardı.

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Orta Doğu'daki çatışmaların küresel büyüme tahminlerine yansıdığını belirterek, artık tüm yolların daha yüksek fiyatlara ve daha yavaş büyümeye çıktığını kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avrupa genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini ifade etti.

