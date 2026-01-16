İşte dolarda son durum

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üstünde 43,1820'den tamamladı. Dolar/TL, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 43,2770'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yatay seyirle 50,2430'dan, sterlin/TL önceki kapanışına yakın 57,9080'den satılıyor. Dolar endeksi de yatay seyirle 99,4 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de iyi gelen şirket bilançoları ve ülkede büyümeye yönelik iyimserliklerin paralelinde, jeopolitik gerilimler ile tarife belirsizlikleri varlık fiyatlarının seyri üzerinde etkili oluyor. Ülkede enflasyon verileri beklentiler doğrultusunda gelse de ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri dikkati çekti.



Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, enflasyon baskılarının hala belirgin olduğuna işaret ederek, para politikasını ılımlı bir şekilde kısıtlayıcı tutmayı tercih ettiğini dile getirdi. Schmid, faiz indirimlerinin enflasyon üzerinde daha uzun süreli etkileri olabileceğinden endişe duyduğunu kaydetti. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise fiyat istikrarı ve tam istihdam hedeflerine ulaşmak için politikayı dikkatli bir şekilde ayarlamaları gerektiğini vurguladı.



Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr da enflasyon yüksek seviyelerde seyretmeye devam ederken iş gücü piyasasının istikrar sinyalleri verdiğini söyledi. Para piyasalarında Fed'in bu ay politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, yılın ilk indiriminin haziran ayında yapılabileceğine yönelik tahminler öne çıkıyor. Analistler, bugün özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de sanayi üretimi ile kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirtti.