İşte dolarda son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 43,8440 seviyesinden işlem görüyor.

20.02.2026 - 11:21 |
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 43,7600'dan tamamladı. Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 43,8440'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 düşüşle 51,5810'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 azalışla 58,9950'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 97,9 seviyesinde bulunuyor. ABD ile İran arasındaki tansiyonun artabileceğine yönelik endişeler varlık fiyatlarını etkilerken ABD Başkanı Donald Trump, bu sürecin nereye evrileceğinin 10 gün içinde görüleceğini söyledi. İran ile kapsamlı anlaşma yapılması gerektiğini ifade eden Trump, aksi halde kötü şeyler olacağını bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE), dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

