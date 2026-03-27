İşte dolarda son durum

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 44,3390'dan tamamladı. Dolar/TL saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 44,4610'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,5 yükselişle 51,3620'den, sterlin/TL de önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 59,3330'dan satılıyor. Dolar endeksi de yatay seyirle 99,8 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu'daki gerilimlerin sonlanacağına dair iyimserliklerin törpülenmesi varlık fiyatlarındaki dalgalanmaları artırdı. Hafta başından bu yana ABD Başkanı Donald Trump ve İranlı yetkililerden gelen çelişkili açıklamalar, bölgede gerilimin bir süre devam edeceğine yönelik tahminleri kuvvetlendirdi.

ABD Başkanı Trump, dün "İran'ın elektrik santrallerini hedef alma" kararını 6 Nisan'a kadar durdurduğunu ve müzakerelerin çok iyi gittiğini belirtse de Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatların aksamaya devam edecek olması petrol arzına yönelik korkuları körükledi.

Petrol fiyatlarının yüksek seyrini korumasıyla enflasyonist baskıların artabileceğine dair öngörüler, merkez bankalarının gelecek dönemdeki adımlarının şahinleşebileceğine ilişkin tahminleri güçlendirdi.

Analistler, para piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek 4 toplantıda büyük ihtimalle politika faizini sabit bırakacağının öngörüldüğünü, bankanın ekim ve aralık toplantılarında ise faiz oranlarını artırabileceğine yönelik tahminlerin güç kazandığını söyledi. Devam eden enflasyon endişeleri ve Fed'in yıl genelinde şahin duruşunu koruyacağına ilişkin beklentiler, tahvil piyasalarında satış baskısının sürmesine neden oluyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 4,45'e kadar çıkarak yaklaşık son 8 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bir miktar dengelendi. ABD 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,43 seviyesinde bulunuyor. Analistler, bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.