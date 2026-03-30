İşte dolarda son durum

30.03.2026 - 09:57 | Son Güncellenme:

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 44,4660 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 44,4210'dan tamamladı.

Dolar/TL saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,4660'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 yükselişle 51,2520'den, sterlin/TL de önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 59,0750'den satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,1 düşüşle 100,1 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu'daki risklerin yüksek seyrini koruması varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Geçen hafta savaşın sona ermesine yönelik iyimserlik zaman zaman artsa da kalıcı olmadı. Gerginliklerin yeni haftaya da taşınabileceğine yönelik endişelerin piyasaya yansımaları izleniyor.

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ekonomik veriler de piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. Geçen hafta ABD'de hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin sırasıyla 51,1 ve 51,4 ile 11 ayın en düşük seviyesine gerilemesi de savaşın büyüme üzerindeki ilk etkilerinin görüldüğünü düşündürdü.

Bu gelişmeler sonrası, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek 4 toplantıda büyük ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı öngörülürken ekim ve aralık toplantılarında ise faiz oranlarını artırabileceğine yönelik tahminler güç kazandı.

Fed yetkilileri de savaşın ABD ekonomisi üzerinde etkilerini dile getirmeye devam ediyor. Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, artan petrol fiyatlarının tüketici güvenini etkilediğini belirterek, yüksek benzin fiyatlarının diğer alanlardaki harcamaları da kısıtlayabileceğini bildirdi.

Petrol fiyatlarındaki ani artıştan önce bile enflasyonla mücadelede kaydedilen ilerlemenin durma riski taşıdığını vurgulayan Barkin, enflasyon ve enflasyon beklentilerine ilişkin verileri dikkatle izleyeceğini belirtti.

Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson da Orta Doğu'daki çatışmanın, hem enflasyon hem de büyüme açısından yeni riskler oluşturduğuna dikkati çekti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, martta aşağı yönlü revizyonla 53,3 oldu ve yılın en düşük seviyesini gördü.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ise martta, Nisan 2025'ten bu yana en yüksek puanda aylık artışını kaydetti ve yüzde 3,4'ten 3,8'e çıktı.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, Almanya'da enflasyon ve Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

 

 

İsrail, İran'da enerji tesisini vurdu; Tahran karanlığa gömüldü
Altında çok konuşulacak 2 rakam! Hangi senaryolar masada?
2 kuzuyla başlayıp 70 küçükbaşa çıkardı! '40 anaç hayvan 250 bin TL kâr bırakıyor'
Milliyet Gazetesi yazarları Kosova-Türkiye maçını değerlendirdi! 'Çantada keklik takım değiller'
Özay ŞendirTürkiye’nin füze projesini kimler yaktı?
Tunca BenginDünyanın en korkak ordusu
Cem KılıçKıdem tazminatında az bilinenler
Didem Özel TümerSüreçte yeni ara başlık
Abdullah KarakuşNobel savaş ödülünün 1’incisi kime verilir?
Hakkı ÖcalTrumpizm’in sonu göründü
Dr. Demet ErciyesKalbin sofrası
Asu MaroYol ayrımları, krizler, seçimler
Prof. Dr. Mahmut ÖzerOrtak Anlatıdan Algoritmik Yalnızlığa
Mezarlıkta kanlı pusu! Ziyarete geldiler, kurşun yağmuruna tutuldular: 1 ölü 1 yaralı
Son dakika… Meteoroloji’den yeni uyarı! İstanbullular dikkat: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın
Annesinin sevgilisini bıçakladı! Detaylar ortaya çıktı
DMM'den 'Türkiye savaşa girecek' iddialarına yalanlama