İşte dolarda son durum

03.04.2026 - 10:20 | Son Güncellenme:

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 44,5920 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 44,4590'dan tamamladı. Dolar/TL saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 44,5920'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yatay seyirle 51,5610'dan, sterlin/TL ise önceki kapanışın hemen üzerinde 59,1350'den satılıyor. Dolar endeksi de yüzde 0,1 yükselişle 100 seviyesinde bulunuyor.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşa dair taraflardan gelen çelişkili açıklamalarla varlık fiyatları dalgalanmaya devam ederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Analistler, her şeyin artık günden güne değil, saatten saate değiştiği bir ortamda olumlu haber akışının bile piyasalarda fiyatlanmaya fırsat bulamadığını söyledi.

Öte yandan, jeopolitik risklerin yüksek olduğu dönemde, açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ABD'deki iş gücü piyasasının durumuna ilişkin daha kapsamlı bir tablo sunacak. Tarım dışı istihdamın, martta 95 bin artması bekleniyor. Bu gelişmelerle, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yatay seyirle yüzde 4,31'de bulunuyor.

Yurt içinde gözler bugün açıklanacak mart ayı enflasyon verisine çevrildi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, martta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 2,40 artacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,40) şubatta yüzde 31,53 olan yıllık enflasyonun martta yüzde 31,46'ya ineceği tahmin ediliyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması mart ayı itibarıyla yüzde 25,91 oldu. Analistler, ABD ve Avrupa piyasalarının tatil olması nedeniyle, küresel piyasalarda işlem hacminin düşük olacağını ifade etti.

