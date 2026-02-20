İstihdam endeksi arttı

Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %3,6 azaldı, inşaat sektöründe %6,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %2,6 arttı.

Haberin Devamı

Çalışılan saat endeksi yıllık %1,1 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2025 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %2,4 azaldı, inşaat sektöründe %6,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %1,9 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi yıllık %36,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2025 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %36,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %31,3, inşaat sektöründe %41,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %39,3 arttı.

İstihdam endeksi çeyreklik %0,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2025 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %0,8 azaldı, inşaat sektöründe %1,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %0,6 arttı.

Haberin Devamı

Çalışılan saat endeksi çeyreklik %1,6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2025 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %1,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %2,1, inşaat sektöründe %0,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %1,5 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik %7,1 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2025 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %7,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %7,2, inşaat sektöründe %6,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %7,2 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık %34,2 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %34,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %33,0, inşaat sektöründe %32,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %36,2 arttı.

Saatlik kazanç endeksi yıllık %35,0 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2025 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %35,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %34,5, inşaat sektöründe %32,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %36,6 arttı.

Haberin Devamı

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık %30,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %30,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %25,9, inşaat sektöründe %33,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %33,9 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik %5,0 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %5,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %4,5, inşaat sektöründe %5,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %5,1 arttı.

Saatlik kazanç endeksi çeyreklik %5,4 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2025 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %5,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %5,0, inşaat sektöründe %5,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %5,6 arttı.

Haberin Devamı

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik %2,6 arttı



Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %2,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %2,2, inşaat sektöründe %2,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %2,7 arttı.