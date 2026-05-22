İstihdam endeksi yıllık arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2026 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,7 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %5,1, inşaat sektöründe %4,8 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde %0,8 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi yıllık %37,0 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2026 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %37,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %34,7, inşaat sektöründe %33,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %39,0 arttı.

İstihdam endeksi çeyreklik %0,2 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2026 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %0,6, inşaat sektöründe %0,3 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde %0,8 arttı.

Çalışılan saat endeksi çeyreklik %0,7 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2026 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,7 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %2,0, inşaat sektöründe %4,8 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde %0,8 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik %10,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2026 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %10,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %11,1, inşaat sektöründe %6,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %10,4 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık %41,4 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2026 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %41,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %43,0, inşaat sektöründe %42,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %40,3 arttı.

Saatlik kazanç endeksi yıllık %39,4 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2026 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %39,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %42,0, inşaat sektöründe %40,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %37,8 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık %51,4 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2026 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %51,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %48,2, inşaat sektöründe %51,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %53,6 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik %12,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2026 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %12,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %13,9, inşaat sektöründe %13,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %11,3 arttı.

Saatlik kazanç endeksi çeyreklik %11,1 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2026 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %11,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %13,3, inşaat sektöründe %12,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %9,5 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik %19,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2026 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %19,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %16,8, inşaat sektöründe %20,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %20,9 arttı.