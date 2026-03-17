İsviçre Merkez Bankası'ndan dövize müdahale
İsviçre Merkez Bankası'ndan dövize müdahale

17.03.2026 - 14:10 | Son Güncellenme:

#İsviçre#Merkez Bankası#Döviz

İsviçre Merkez Bankası (SNB), geçen yıl küresel belirsizlik dönemlerinde 'güvenli liman' olarak talep gören İsviçre frangındaki aşırı değerlenmeyi dizginlemek amacıyla döviz piyasasına yönelik müdahalelerini artırdı.

İsviçre Merkez Bankasından dövize müdahale

SNB, 2025'e ilişkin yıllık faaliyet raporunu yayımladı. Buna göre, Banka 2025 yılında toplam 5,2 milyar İsviçre frangı tutarında döviz alımı yaptı. Bu tutar, 2024 yılında kaydedilen 1,2 milyar franklık net döviz alımının yaklaşık 4 katı düzeyinde gerçekleşti.

SNB'den yapılan açıklamada, söz konusu alımların uygun parasal koşulların tesisi için kritik rol oynadığı ve frankın fahiş değer artışının ekonomi üzerindeki zararlı etkilerini sınırlamanın hedeflendiği ifade edildi.

SNB, geçen yıl altın rezervlerinin yeniden değerlenmesi sayesinde 26,1 milyar İsviçre frangı (CHF) kar açıkladı. Altının ons fiyatında yıl boyunca görülen yaklaşık yüzde 46'lık yükseliş, Bankanın altın rezervlerinde 36,3 milyar franklık bir değerleme kazancı sağladı. Buna karşın, İsviçre frangının dolar karşısında değer kazanması ve kur değişimlerinin etkisiyle Bankanın döviz pozisyonlarından 8,8 milyar frank zarar kaydedildi.

DÜNYANIN EN DÜŞÜK FAİZİ İSVİÇRE'DE

Banka, İsviçre ekonomisinin rekabet gücünü korumak adına genişlemeci para politikasını sürdürüyor. Halihazırda yüzde 0 seviyesinde bulunan politika faizi, büyük ekonomiler arasındaki en düşük oran olma özelliğini koruyor.

İranın gölge lideri Laricaniye suikast İsrail öldürdük dedi, 3 cümlelik mesaj geldi
İran'ın 'gölge lideri' Laricani'ye suikast! İsrail 'öldürdük' dedi, 3 cümlelik mesaj geldi
Sosyal medya fenomeni Testo Taylan gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni Testo Taylan gözaltına alındı
Fenerbahçede Tedesco kararının perde arkası Gerekirse biz bedel öderiz
Fenerbahçe'de Tedesco kararının perde arkası! 'Gerekirse biz bedel öderiz'
Taksici vahşetinde görüntüler ortaya çıktı Başından vurdu, aracı gasp etti, uyuşturucu partisi verdi
Taksici vahşetinde görüntüler ortaya çıktı! Başından vurdu, aracı gasp etti, uyuşturucu partisi verdi
Melih Aşık
Melih AşıkİLBER DOSTUM
Cem Kılıç
Cem KılıçKadın emeği geleceğimiz
Zafer Şahin
Zafer ŞahinHer şey Hamaney’i 30 yıl gençleştirmek için miydi?
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluOscar’daki tek cesur yürek!
Güldener Sonumut
Güldener SonumutTrump’ın NATO muhtırasına Avrupa’dan ‘Hayır’ yanıtı
Eren Aka
Eren AkaFatih’te ramazan atmosferi
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaSean Penn mi haklıydı?
Güney Marmarada yarın bazı feribot seferleri iptal edildi
Güney Marmara'da yarın bazı feribot seferleri iptal edildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İran savaşı büyük risk barındırıyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İran savaşı büyük risk barındırıyor
Samsun’da feci ambulans kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Samsun’da feci ambulans kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Emine Erdoğan, onursal başkanı olduğu dernek ve vakıfların temsilcileriyle buluştu
Emine Erdoğan, onursal başkanı olduğu dernek ve vakıfların temsilcileriyle buluştu