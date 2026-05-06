Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaİTO Başkanı Avdagiç'ten SAHA 2026 değerlendirmesi
HaberlerUzmanpara

İTO Başkanı Avdagiç'ten SAHA 2026 değerlendirmesi

06.05.2026 - 10:30 | Son Güncellenme:

#Savunma Sanayi#SAHA 2026#Avdagiç

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İstanbul Fuar Merkezi'nde açılan SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 203 yeni ürün tanıtımı ve 164 imza töreniyle göğsümüzü kabarttı." ifadelerini kullandı.

İTO Başkanı Avdagiçten SAHA 2026 değerlendirmesi

İTO'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Avdagiç, savunma sanayisinin adeta altın çağını yaşadığını, yeni savunma teknolojisi konseptinde Türkiye'nin açık ara önde olduğunu belirtti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Askeri ihracat anlaşmalarına her geçen gün yenileri eklenirken, SAHA 2026’da buna bir kez daha şahit olduklarını ifade eden Avdagiç, şunları kaydetti:

"İstanbul Fuar Merkezi'nde açılan SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 203 yeni ürün tanıtımı ve 164 imza töreniyle göğsümüzü kabarttı. SAHA 2026’da KOBİ’lerin küresel pazarlara erişiminin, finansmana ulaşımının ve uluslararası işbirliklerine entegrasyonunun desteklenmesini çok değerli buluyoruz. Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayisinde katettiği mesafe, AB güvenlik mimarisinin kendisinden bağımsız düşünülemeyeceğini ortaya koyuyor. AB ile karşılıklı yakınlaşma da bu başarının doğal sonucu. ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan son savaş, savunma konseptlerini güncelledi."

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Avdagiç, İHA’lar, otonom sistemler, taktik füzeler ve nitelikli dronların öne çıktığı bu yeni dönemde Türkiye'nin birçok ülkenin önünde konumlandığını belirterek, sanayi alanlarının artmasıyla Türkiye'nin üretim gücünün daha da yaygınlaştığını dile getirdi.

Haberin Devamı

İş dünyası olarak bu vizyonun güçlü bir paydaşı olduklarını ifade eden Avdagiç, "Türk şirketlerinin küresel pazarlara entegrasyonu ile ülkemiz, savunma sanayisinde daha da güçlü bir aktör olacaktır." açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

Avdagiç, Avrupa’nın Orta Doğu’daki savaşın ardından Türkiye’ye bakışını yeniden değerlendirmesi gerektiğini düşündüklerini belirtti.

Avdagiç, İTO olarak her platformda dile getirdikleri Türkiye’nin “yakın tedarik üssü” avantajının, AB’nin Çin ve İran kaynaklı gelişmeler sonrasında Türkiye’den ithalatını artırma eğilimiyle örtüştüğünü vurguladı.

Haberin Devamı

Bu durumun giderek daha net anlaşıldığını ifade eden Avdagiç, "Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayisi kümelenmesi SAHA İstanbul'u, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar'ı ve fuara katkı sağlayan tüm paydaşları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiyenin 6 bin kilometre menzilli kıtalararası balistik füzesi YILDIRIMHAN, İsrail ve Yunanistanda şok etkisi yarattı Ne kadar uzağa gidebilir
Türkiye'nin 6 bin kilometre menzilli kıtalararası balistik füzesi YILDIRIMHAN, İsrail ve Yunanistan'da şok etkisi yarattı! 'Ne kadar uzağa gidebilir'
Miss Turkeyden fırıncılığa Podyumda hayranlık duyanlar, burada yüzünüze bakmıyor
Miss Turkey'den fırıncılığa! 'Podyumda hayranlık duyanlar, burada yüzünüze bakmıyor'
Galatasarayda Mauro Icardiye veda hazırlığı Son kez Aşkın Olayım
Galatasaray'da Mauro Icardi'ye veda hazırlığı! Son kez 'Aşkın Olayım'
Yıllık izniniz sandığınızdan fazla Tatil dönemi başlarken, çalışanların yaptığı en büyük hata
Yıllık izniniz sandığınızdan fazla! Tatil dönemi başlarken, çalışanların yaptığı en büyük hata
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirSoykırımcı beslemek
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerBakan Tekin’den iş sektörüne çağrı: Branşları söyleyin beraber yetiştirelim
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüEn verimli yaşlar?
Dilara Koçak
Dilara KoçakKahve sadece enerji mi veriyor?
Asu Maro
Asu MaroYıllara yenilmeyen ‘şeytan’
Cansen Erdoğan (Avukat – Yazar)
Cansen Erdoğan (Avukat – Yazar)ALİCE SENDROMU
Servet Yıldırım
Servet YıldırımKira sorununa reçete
İlgili Haberler
Annesi 6, kendisi 5 boynuzlu Kurban pazarının gözdesi kuzunun fiyatı dudak uçuklattı
Annesi 6, kendisi 5 boynuzlu! Kurban pazarının gözdesi kuzunun fiyatı dudak uçuklattı
İstanbulda yoldan geçerken vatandaş pencereden gördü, korkunç gerçek ortaya çıktı
İstanbul'da yoldan geçerken vatandaş pencereden gördü, korkunç gerçek ortaya çıktı
CHPnin Şaibeli Kurultay davasında yeni gelişme: Duruşma 1 Temmuz’a ertelendi
CHP'nin 'Şaibeli Kurultay' davasında yeni gelişme: Duruşma 1 Temmuz’a ertelendi
Son dakika... Muhittin Böcek ve ailesinin mal varlığına el konuldu
Son dakika... Muhittin Böcek ve ailesinin mal varlığına el konuldu