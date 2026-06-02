İTO fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
İTO fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı

02.06.2026 - 11:36

İstanbul'da mayısta fiyatı en çok artan ürün erik, en çok düşen ise sivri biber oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), mayıs ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Mayısta bir önceki aya göre indekste yer alan 336 ana üründen 223'ünün fiyatı artarken 44'ünün fiyatı azaldı.

Geçen ay fiyatı en çok artan ürün yüzde 86,49 ile erik olurken onu yüzde 85,64 ile günlük araba kiralama ücreti, yüzde 41,42 ile uçak bileti, yüzde 25,8 ile şehirlerarası otobüs bileti, yüzde 20,8 ile maydanoz, yüzde 18,48 ile bilgisayar ekipmanları, yüzde 17,15 ile deniz/havuz kıyafetleri, yüzde 13,95 ile kraker izledi.

Fiyat artışı limonda yüzde 11,56, hazır ev yemeklerinde yüzde 10,89, suda yüzde 9,74, kaymakta yüzde 8,95, hazır sütlü tatlılarda yüzde 8,63, sucukta yüzde 8,41, makarnada yüzde 7,98, ekmekte yüzde 7,86 oldu.

En çok sivri ve çarliston biberin fiyatı düştü

Mayısta bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan ürünler arasında başı yüzde 60,72 ile sivri biber çekti. Onu yüzde 60,55 ile çarliston biber, yüzde 47,53 ile dolmalık biber, yüzde 35,83 patlıcan, yüzde 23,89 ile taze fasulye, yüzde 22,95 ile salatalık, yüzde 22,02 ile kabak, yüzde 18,76 ile kıvırcık, yüzde 17,52 ile kayısı, yüzde 15,43 ile domates izledi.

Fiyat düşüşü pırasa ve karnabaharda yüzde 13,34, ütüde yüzde 10,87, akaryakıtta (dizel/motorin) yüzde 6,76, özel televizyon yayın hizmetlerinde yüzde 6,6, LPG'de yüzde 2,75 olarak gerçekleşti.

Ümit Karan için karar! İlk duruşmada aylık geliri ortaya çıktı
Liverpool'dan Galatasaray'a! Menajeriyle transfer için temas kuruldu
Özgür Özel kürsüde! CHP grup toplantısında 'Hain Kemal' sesleri
Karaköy'de ABD'li fenomene şok! Taksici neden 50 Euro istediğini anlattı
KILIÇ SIRRI
Ozan Güven için halk mahkemesi!
'TBMM kendini mahkeme yerine koymaz'
Belediye suyu neden 20 lira?
Film gibi müze soygunu film oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Singapur ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile görüştü
Acılarını kalplerine gömüp 3 kişiye umut oldular! ALS hastası Ramazan Şen'in organları ailesi tarafından bağışlandı