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Uzmanparaİzinsiz çekirge toplayan yabancı uyruklu kişilere 1,4 milyon lira ceza kesildi
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İzinsiz çekirge toplayan yabancı uyruklu kişilere 1,4 milyon lira ceza kesildi

19.08.2026 - 16:44 | Son Güncellenme:

#Nemrut Dağı Milli Parkı#Bakan Yumaklı#Tür Toplayıcılığı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Nemrut Dağı Milli Parkı'ndan izinsiz tür toplayıcılığı yapan yabancı uyruklu iki kişiye 1,4 milyon lira idari para cezası uyguladıklarını bildirdi.

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Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Biyokaçakçılara göz açtırmadıklarını vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

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"Doğal mirasımız Nemrut Dağı Milli Parkı'ndan izinsiz şekilde tür toplayıcılığı yapan iki yabancı uyruklu şahsa, ilgili mevzuatımız kapsamında 1,4 milyon lira idari para cezası uyguladık. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünün eş güdüm içinde gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirilen 16 çekirgeyi yeniden doğayla buluşturduk. Ülkemizin paha biçilemez ekolojik zenginliğini her alanda savunmaya ve korumaya devam edeceğiz."

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