İzmir Adnan Menderes ve Milas-Bodrum havalimanları "Erişilebilirlik Belgesi" aldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, denetimler kapsamında terminal binaları, açık alanlar ve yolcu kullanımındaki ortak alanlar, fiziksel erişilebilirlik, dijital erişilebilirlik, iletişim ve ulaşım başlıklarında değerlendirildi.

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Bu kapsamda rampa, hissedilebilir yüzey, erişilebilir tuvalet, yönlendirme sistemleri, otopark, dijital arayüz ve yolcu bilgilendirme uygulamaları gibi erişilebilirliği destekleyen birçok unsur incelendi.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı, daha önce Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Engelsiz Havaalanı" projesi kapsamında iç ve dış hat terminalleri için sertifika aldı. İzmir Adnan Menderes ve Milas-Bodrum havalimanlarının Erişilebilirlik Belgesi sertifikasyon süreci ise ilgili valilikler tarafından tamamlanacak.

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Havalimanı finansmanı, geliştirme ve işletmeciliğinde küresel marka olan TAV Havalimanları, 2025'te 113 milyon yolcuya hizmet verdi. Şirket Türkiye, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Kazakistan, Tunus, Letonya, Suudi Arabistan ve Hırvatistan'da toplam 15 havalimanında faaliyet gösteriyor.,

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TAV Havalimanları, iştirakleriyle gümrüksüz mağazacılık, yiyecek-içecek, yer hizmetleri, bilişim, özel güvenlik ve ticari işler olmak üzere havalimanı operasyonlarının her adımında entegre hizmet sunuyor.

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YOLCULUĞUN HER AŞAMASINDA ERİŞİLEBİLİRLİK

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Ege ve TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü Candemir Akyıldız, tüm yolcularına en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalıştıklarını belirtti. Akyıldız, havalimanlarında her gün binlerce yolcuya hizmet verdiklerini, farklı ihtiyaç ve beklentilere sahip yolcular için en iyi seyahat deneyimini sunmaya çalıştıklarını anlattı.

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Yolculuğun yalnızca terminalde değil, dijital platformlardan iletişim kanallarına ve ulaşım hizmetlerine kadar uzanan bütünsel bir deneyim olduğunun bilinciyle her aşamada erişilebilir ve kapsayıcı hizmetler sunmak için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Akyıldız, Erişilebilirlik Belgesi almaya hak kazanmalarının da bu alandaki çalışmaların önemli bir göstergesi olduğunu kaydetti.