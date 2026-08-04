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İzmir Limanı'nın Türkiye Varlık Fonu'na devri tamamlandı

04.08.2026 - 14:04 | Son Güncellenme:

#İzmir Limanı#Türkiye Varlık Fonu#Lojistik Merkez

Türkiye Varlık Fonu (TVF) mülkiyetinde bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından işletilen İzmir Limanı'nın TVF'ye devir süreci 1 Ağustos 2026 itibarıyla tamamlandı.

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İzmir Limanının Türkiye Varlık Fonuna devri tamamlandı

TVF'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Varlık Fonu, stratejik varlıkların uzun vadeli değer üretme kapasitesini artırma yaklaşımı doğrultusunda İzmir Limanı’nda kapsamlı bir dönüşüm süreci başlatıyor.

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TVF mülkiyetinde bulunan ve TCDD tarafından işletilen İzmir Limanı'nın TVF'ye devir süreci 1 Ağustos 2026 itibarıyla tamamlandı.

İzmir Limanı, gerçekleştirilecek modernizasyon yatırımlarıyla daha etkin, sürdürülebilir ve uluslararası standartlarda hizmet sunan bir lojistik merkez olarak yeniden yapılandırılacak.

Proje ile limanın rekabet gücünün geliştirilmesi, İzmir’in lojistik altyapısının güçlendirilmesi ve bölge ekonomisine kalıcı katkı sağlanması amaçlanıyor.

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İzmir Limanı’nın işletme ve yatırım modeli çerçevesinde limanın mülkiyeti Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kalmaya devam edecek ve herhangi bir imtiyaz devri söz konusu olmayacak.

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Yük limanının işletme faaliyetleri Alport tarafından yürütülecek

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Yük ve yolcu limanı olmak üzere iki ana bölümden oluşan İzmir Limanı’nda, her iki bölümün ihtiyaçlarına uygun işletme ve yatırım modelleri uygulanacak.

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Yük limanının işletme faaliyetleri, alanında uluslararası tecrübeye sahip Alport tarafından yürütülecek. Modernizasyon yatırımları kademeli olarak hayata geçirilirken yük limanı, operasyonlarında herhangi bir kesinti yaşanmadan hizmet vermeyi sürdürecek.

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Yeni işletme yapısıyla limanın operasyonel etkinliğinin artırılması, hizmet kalitesinin geliştirilmesi ve uluslararası taşımacılık ağlarıyla bağlantısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

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Yük limanına yönelik dönüşüm programı kapsamında mevcut altyapı ve üstyapının rehabilitasyonu, yenilenmesi ve modernizasyonunun yanı sıra limanın gelişimini destekleyecek büyüme yatırımları hayata geçirilecek.

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Çevresel sürdürülebilirlik ilkeleriyle şekillenen bu yaklaşım, İzmir Limanı’nın ekonomik değerinin yanı sıra kentsel ve çevresel katkısını da artıracak.

Yolcu limanına ilişkin işletme ve yatırım modeli, limanın kendine özgü ihtiyaçları doğrultusunda ayrı bir yapı içinde ele alınacak.

Proje kapsamında yolcu limanının hizmet kapasitesinin geliştirilmesinin yanı sıra liman ve çevresiyle bütünleşen ticari, sosyal ve kültürel alanlara da yer verilmesi planlanıyor. Böylece yolcu limanının İzmir’in turizm potansiyeline ve kent ekonomisine katkısının artırılması amaçlanıyor.

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İzmir Limanı Projesi, kamu mülkiyetindeki stratejik bir varlığın uzun vadeli bir perspektifle geliştirilmesini esas alıyor. Dönüşümün tamamlanmasıyla liman, İzmir’in ticaret, lojistik ve turizm kapasitesini destekleyen, bölgesel bağlantıları güçlendiren ve Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine katkı sunan modern bir yapıya kavuşacak.

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