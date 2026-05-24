Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Uzmanparaİzmir’de kurban pazarının yıldızı! 1 ton 250 kiloluk dev 'Haso Ağa' dudak uçuklatan fiyata satıldı
HaberlerUzmanpara

İzmir’de kurban pazarının yıldızı! 1 ton 250 kiloluk dev 'Haso Ağa' dudak uçuklatan fiyata satıldı

24.05.2026 - 10:17 | Son Güncellenme:

#Kurbanlık#Kurban Pazarı#Boğa

İzmir’in Gaziemir ilçesindeki kurban pazarında bu yılın en dikkat çeken kurbanlığı, tam 1 ton 250 kilo ağırlığındaki 'Haso Ağa' isimli boğa oldu. Adana’dan getirilen dev boğa, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Dev boğa için 7 kişi ortak oldu.

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile İzmir'de kurulan hayvan pazarlarına, özellikle doğu illerinden kurbanlıklar getirildi. Dişi sığırlar 90 bin liradan başlayarak 160 bin liraya kadar, boğalar ise ortalama 200 ila 480 bin lira arasında alıcı buluyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

İzmir’de kurban pazarının yıldızı 1 ton 250 kiloluk dev Haso Ağa dudak uçuklatan fiyata satıldı

Küçükbaş ise 18 bin ila 45 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Satıcılar, birçok kurbanlığın satıldığını belirterek alıcıları ellerini çabuk tutmaları için uyardı.

Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek: Polisler içeri giriyor
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRMutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Kapılar kilitlendiHaberi Görüntüle

1 TON 250 KİLOLUK DEV BOĞA PAZARA DAMGA VURDU

Gaziemir ilçesinde kurulan hayvan pazarına getirilen 1 ton 250 kilo ağırlığındaki boğa en büyük kurbanlık oldu. Adana'dan getirilen 'Haso Ağa' adlı boğanın sahibi Mehmet Cihan Dağgüllü, "Adana'dan geldim. Kars hayvanı, Adana'da besledik. 9 aydır bizdeydi. İsmi 'Haso Ağa'.

İzmir’de kurban pazarının yıldızı 1 ton 250 kiloluk dev Haso Ağa dudak uçuklatan fiyata satıldı

‘HASO AĞA’ 480 BİN TL’YE SATILDI

Haberin Devamı

Mardinli hemşerime sattım. Kurbanı hayırlı olsun. 1 ton 250 kilo. 480 bin TL'ye sattık. O da her sene müşterimiz diye bu fiyata verdik. Normalde 500 bin TL'nin üstünü görmesi lazımdı. Pazardaki satışlar iyi, çok şükür. Ben 4 çadır getirdim. Şu an 12 boğam kaldı" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

İzmir’de kurban pazarının yıldızı 1 ton 250 kiloluk dev Haso Ağa dudak uçuklatan fiyata satıldı

Boğayı satın alan evli ve 4 çocuk babası Yılmaz Ece (47), "Kurbanlığa 7 kişi girdik. Hayvanın güzelliğine dikkat ettim. Şampiyon boğayı aldım. Pazarın şampiyonu budur" dedi.

İzmir’de kurban pazarının yıldızı 1 ton 250 kiloluk dev Haso Ağa dudak uçuklatan fiyata satıldı
Son dakika... Çanakkale'de otobüs devrildi: 46 kişi yaralandı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRSon dakika... Çanakkale'de otobüs devrildi: 46 kişi yaralandıHaberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezinde tahliye gerginliği Kapılar kilitlendi
Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Kapılar kilitlendi
Sokakta kurban kesip, atıkları gömene 29 bin 529 TL ceza
Sokakta kurban kesip, atıkları gömene 29 bin 529 TL ceza
‘Kimin öldürdüğü kesin bir şekilde elimdedir’
‘Kimin öldürdüğü kesin bir şekilde elimdedir’
İstanbulun sessiz imparatoru: Profiterol Fransadan tüm dünyaya yüzyılları aşan tatlı bir yolculuk
İstanbul'un sessiz imparatoru: Profiterol! Fransa'dan tüm dünyaya yüzyılları aşan tatlı bir yolculuk
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirCHP’nin tarihi ve bugünün problemi…
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüBilgi, klasik eğitime dönüş, radar tuzağı
Zeynep Aktaş
Zeynep AktaşFonlar önce sattı sonra süpürdü
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluAlbümleri yok konserleri full!
Güldener Sonumut
Güldener SonumutABD ve NATO’nun yeni kuvvet modeli
Mehmet Tez
Mehmet TezCountry yükselişte
Dilara Koçak
Dilara KoçakBir sendromdan fazlası: Kadın bedeninin sessiz sinyali
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaYapay zekâ çağında asıl kazanan kim olacak?
Filiz Aygündüz
Filiz AygündüzŞahane bir anne oğul dayanışması
Belma Akçura
Belma AkçuraDijital mafyanın görünmez kumarhaneleri
Prof. Dr. Barış Erdoğan
Prof. Dr. Barış ErdoğanNe olacak bu göbeğimiz?
İlgili Haberler
Annenin son feryadı herkesi ağlattı Polis olacaktın yavrum, nereye gidiyorsun
Annenin son feryadı herkesi ağlattı! 'Polis olacaktın yavrum, nereye gidiyorsun'
DEM Parti heyeti, İmralıya doğru yola çıktı
DEM Parti heyeti, İmralı'ya doğru yola çıktı
Hayvan otlatırken ölümden döndü
Hayvan otlatırken ölümden döndü
Son dakika... Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak görevden uzaklaştırıldı
Son dakika... Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak görevden uzaklaştırıldı