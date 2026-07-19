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İzmir'deki Musacalı Barajı'ndan tarım arazilerine su verilmeye başlandı

19.07.2026 - 16:32 | Son Güncellenme:

#İzmir Tarım#Musacalı Barajı#Sulama Şebekesi

İzmir'in Bergama ilçesinde yapımı tamamlanan Musacalı Barajı'ndan sulama şebekesine su verilmeye başlandı.

İzmirdeki Musacalı Barajından tarım arazilerine su verilmeye başlandı

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Devlet Su İşleri (DSİ) İzmir 21. Şube Müdürü Abdullah Erol, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer ile mahalle sakinleri baraj alanında incelemelerde bulundu.

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Çankırı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Musacalı Barajı'nın bölge tarımına önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Barajın sulama altyapısının ilk etabının tamamlandığını belirten Çankırı, bu kapsamda 6 bin 100 dekar tarım arazisine su verilmeye başlandığını ifade etti.

Barajın su kaynaklarının verimli kullanılması, üretimin artırılması ve ürünün kalitesinin yükseltilmesi açısından önemli bir yatırım olduğunu dile getiren Çankırı, "Bu projenin diğer ayakları da hayata geçtiği zaman bütün Bakırçay Havzası suya kavuşmuş olacak. Buradaki arazilerde çok verimli ve bire üç ürün aldığımız yerler var." dedi.

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İZMİR'DE 22 BİN DEKAR ARAZİ MODERN SULAMAYLA BULUŞACAK

İzmir'in ticaret, turizm ve tarımıyla öne çıkan bir kent olduğunu belirten Çankırı, üretimi desteklemek amacıyla çalıştıklarını ifade etti. Çankırı, kentte yerel hizmetlerin yetersiz kaldığını ve İzmir Körfezi'ndeki sorunların devam ettiğini savundu.

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Çankırı, barajın yapımında ve hizmete alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti. DSİ İzmir 21. Şube Müdürü Abdullah Erol ise baraj inşaatının 2022 yılında tamamlandığını, yaklaşık 24 milyon metreküp depolama hacmine sahip tesisten temmuz ayı itibarıyla sulama şebekesine su verilmeye başlandığını kaydetti.

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Sulama projesinin tamamlanmasıyla yaklaşık 22 bin dekar tarım arazisinin modern sulama sistemine kavuşacağını belirten Erol, projenin ikinci etabının tamamlanmasıyla ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 330 milyon lira tarımsal katkı sağlamasının beklendiğini ifade etti.

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