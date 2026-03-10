Japon ekonomisi 2025'te büyüdü

Sermaye harcamaları önceki çeyreğe göre %1,3 artarak ilk tahmin olan %0,2’nin üzerinde gerçekleşti. Özel tüketim büyümesi %0,1’den %0,3’e revize edildi. Veriler, iç talebin ekonomiyi desteklediğini ortaya koydu.

Orta Doğu’daki çatışmalar ve yüksek petrol fiyatları görünümü belirsizleştirirken, Japonya Merkez Bankası’nın 19 Mart’taki toplantısında mevcut politikayı koruması bekleniyor. Ancak nisan ayında olası bir faiz artışı ihtimali dile getiriliyor.

Uzmanlar, petrol fiyatlarının varil başına 85 dolar seviyesinde kalması halinde ekonominin ciddi bir daralmadan kaçınabileceğini, 120 dolar seviyesinde ise hükümetin enflasyonla mücadele önlemlerinin etkisinin azalabileceğini belirtiyor.

NLI Araştırma Enstitüsü ekonomi araştırma başkanı Taro Saito, “Dış talep durgun seyrederken, tüketim ve sermaye yatırımları sağlam seyrediyor ve bu da iç talebin sürüklediği pozitif büyümeyi teyit ediyor. Bu eğilimin mevcut çeyrekte de devam ederek pozitif büyümeyi sürdüreceğini tahmin ediyorum, ancak yüksek ham petrol fiyatlarının etkisi ikinci çeyrekte tam olarak hissedilecek ve bu da tüketimi olumsuz etkileyerek risk oluşturabilir” dedi.



Saito, “Tüketimi desteklemek için Takaichi yönetimi, benzin fiyatlarını düşürmeye yönelik önlemleri aktif olarak uygulamalıdır” ifadelerini de kullandı.

Moody's Analytics ekonomisti Stefan Angrick ise BoJ'un 18-19 Mart'taki toplantısında faizi sabit tutmasını, ardından yaz aylarında bir faiz artışına gitmesini bekliyor. Angrick, ABD tarifeleri, Çin ile yaşanan gerilimler ve Orta Doğu'daki durum göz önüne alındığında "önümüzdeki yıla ilişkin görünümün zorlu" olduğunu vurguladı.