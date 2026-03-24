Japonya'da çekirdek enflasyon geriledi

Taze gıda ve enerji etkisi çıkarıldığında ise tüketici fiyatları şubatta yıllık bazda %2,5 yükseldi.

Capital Economics ekonomisti Abhijit Surya, şubat ayı manşet enflasyonunun ötesinde fiyat baskılarının daha kalıcı olduğunu belirterek, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) tercih ettiği çekirdek enflasyon göstergesinin hedefin üzerinde kalmaya devam edeceğini ve bunun para politikası sıkılaştırmasını destekleyeceğini söyledi. Elektrik ve gaz sübvansiyonlarının manşet enflasyondaki yavaşlamada etkili olduğu, bu desteklerin nisan ayında sona ereceği ancak hükümetin uzatabileceği ifade edildi.

Surya, hizmet enflasyonunun da ücret artışlarının yapısal hale gelmesiyle güçleneceğini ve BoJ’un nisan ayında faiz artırabileceğini öngördü.

Moody’s Analytics’ten Stefan Angrick ise şubatta enflasyonun beklenenden fazla yavaşladığını, bunun büyük ölçüde hükümet desteğiyle enerji fiyatlarının düşmesinden kaynaklandığını belirtti. Çoğu kategoride fiyat artışlarının yavaşladığını, maliyet kaynaklı baskıların hafiflediğini ancak Orta Doğu’daki çatışmaların petrol ve gaz fiyatlarını yükseltebileceğini, ayrıca yenin değer kaybının risk oluşturduğunu vurguladı.

Angrick, BoJ’un belirsizlik nedeniyle şimdilik beklemede kalacağını, ücret artışlarının geniş tabana yayılmadığını, faiz artışının haziran veya temmuzda gelebileceğini söyledi.

Norinchukin Research Institute Başekonomisti Takeshi Minami ise olası bir faiz artışının, çatışmalar nedeniyle kötüleşen iş dünyası güveniyle zaten zorlanan ekonomiye zarar verebileceğini belirterek, BoJ’un “bekle-gör” yaklaşımını sürdüreceğini ifade etti.