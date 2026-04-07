Japonya’da hanehalkı harcamaları azaldı

07.04.2026 - 09:06 | Son Güncellenme:

Japonya İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre şubatta hanehalkı harcamaları bir önceki yılın aynı ayına göre %1,8 geriledi. Piyasaların medyan beklentisi %0,7 düşüş yönündeydi. Bu düşüş, ocak ayındaki %1’lik gerilemenin ardından üst üste üçüncü aylık yıllık düşüş oldu.

Reel ücretlerin ocak ayında bir yıldan fazla bir süre sonra ilk kez pozitife dönmesine ve şubatta da pozitif kalmasının beklenmesine rağmen, harcamalardaki zayıflık sürdü. Mevsimsellikten arındırılmış aylık bazda ise harcamalar %1,5 artarken, bu oran piyasa beklentisi olan %2,6’nın altında kaldı.

Yıllık bazda eğitim, ulaştırma ve haberleşme harcamaları ana düşüş kalemleri olurken, sağlık harcamaları arttı. Ekonomistler, artan gıda fiyatları ve tüketici yorgunluğunun iç talebi baskılamaya devam ettiğini belirtiyor.

Meiji Yasuda Araştırma Enstitüsü baş ekonomisti Yukihiro Morita, “Reel tüketim zayıf kalmaya devam ediyor. Orta Doğu’daki çatışma nedeniyle nafta ve diğer malzemelerdeki kıtlık üretim maliyetlerini artırabilir ve bu da gıda fiyatlarına yansıyarak tüketimi baskılayabilir” dedi.

Manisa'da CHP ilçe binasına taşlı saldırı! Parti binasının camları indirildi
FETÖ'ye yönelik sınav usulsüzlüğü soruşturması: 16 gözaltı
68 yaşındaki kadın eşini öldürdü, satırla 15 parçaya ayırdı! Nedeni şoke etti
Son dakika... Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu: Simge Sağın, Melek Mosso, Mustafa Ceceli...