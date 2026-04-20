Japonya'da hanehalkının enflasyon beklentileri geriledi

Verilere göre Japon hanehalklarının %83,7’si gelecek bir yıl içinde fiyatların yükseleceğini öngörüyor. Bu oran, önceki ankette kaydedilen %86,0 seviyesinin altında kaldı. Katılımcılar, bir yıl sonrası için ortalama enflasyon beklentisini %11,4, medyan beklentiyi ise %10,0 olarak açıkladı.

Beş yıl sonrası için fiyat artışı beklentisi ise %82,6 olarak ölçüldü. Bu oran, önceki ankette kaydedilen %83,0 seviyesinden hafif gerilemeye işaret etti. Uzun vadeli enflasyon beklentilerinde ortalama %10,3, medyan ise %5,0 olarak belirlendi.

Sonuçlar, hanehalklarının kısa ve uzun vadeli enflasyon beklentilerinde önceki döneme kıyasla sınırlı bir düşüş olduğunu ortaya koydu.