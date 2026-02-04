Japonya'da hizmet sektörü faaliyeti genişledi

S&P Global Japonya Hizmetler Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ocak ayında 53,7'ye yükselerek Aralık ayındaki 51,6 seviyesinin üzerine çıktı. Hizmet PMI üst üste 10 aydır artıyor. Ocak ayı için flash okuma 53,4 seviyesindeydi.

S&P Global Market Intelligence ekonomi direktör yardımcısı Annabel Fiddes, "PMI anketleri toparlanmanın daha geniş tabanlı hale geldiğini ve talep koşullarının imalat ve hizmet sektörlerinde eş zamanlı olarak iyileştiğini gösteriyor" dedi.

Hizmet sektörü için pazarlama kampanyalarındaki başarılar ve ek müşteri kazanımları, Ocak ayında yeni işlerin dört ayın en güçlü artışını kaydetmesine yardımcı oldu. Japon hizmetlerine yönelik yabancı talep de geçen Nisan ayından bu yana en hızlı büyümesini gerçekleştirdi.

Hizmet sektöründe istihdam artmaya devam etti ancak Aralık ayına göre biraz daha yavaş bir tempoda. Şirketler işe alımları, artan iş yükü birikimleri nedeniyle kapasite genişletme çabalarına bağladı.

Maliyet baskıları hafifledi ve girdi fiyatları yaklaşık iki yılın en yavaş hızında arttı. Ancak firmalar artan maliyetleri müşterilere yansıttıkça satış fiyatı enflasyonu yedi ayın zirvesine hızlandı.

Şirket genişlemesi, daha yüksek müşteri katılımı ve ekonomik toparlanma beklentisiyle desteklenen önümüzdeki 12 aya yönelik iş güveni iyimser kaldı.

Fiddes, bazı firmaların küresel ekonomik görünüm, yaşlanan demografi ve iş gücü kıtlığı konusunda endişeli olduğunu belirtti.

Hem hizmetleri hem de imalatı içeren S&P Global Japonya Bileşik PMI, Ocak ayında 53,1'e yükseldi. Bu, Mayıs 2022'den bu yana toplam özel sektör çıktısındaki en hızlı büyüme oldu.