Japonya'da reel ücretler 13 ay sonra yükseldi

Çalışma Bakanlığı verilerine göre enflasyonun soğumasıyla birlikte tüketici satın alma gücünün temel göstergesi olan enflasyona göre düzeltilmiş reel ücretler, ocakta yıllık bazda yüzde 1,4 yükseldi. Bu veri, aralık ayındaki yüzde 0,1'lik düşüşün ardından bir toparlanmaya işaret etti.

Haberin Devamı

Nominal ücretleri yansıtan toplam nakit kazançlar ise ocakta yıllık yüzde 3,0 artarak 301.314 yen (1.911 dolar) seviyesinde gerçekleşti. Bu artış temmuz ayından bu yana görülen en hızlı yükseliş olurken, aralık ayındaki yüzde 2,4'lük büyümenin üzerine çıktı. Temel maaş olarak bilinen düzenli ödemeler, yüzde 3,0 artışla Ekim 1992'den bu yana en büyük yıllık yükselişini kaydetti. Fazla mesai ücretleri de yaklaşık üç yılın en yüksek seviyesine çıkarak yüzde 3,3 arttı.

Ücret artışı, reel ücret hesaplamasında kullanılan yüzde 1,7'lik tüketici enflasyonunu geride bıraktı. Enflasyon, ocak ayında Mart 2022'den bu yana en düşük seviyesine gerilemişti. İkramiyelerden oluşan özel ödemeler ise ocakta yüzde 3,8 yükseldi.